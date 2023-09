Makedonci se crvene od srama: 'Igrali smo na užasnom terenu. Ispričavam se Italiji i cijeloj Europi'

Na stadionu Toše Proeski u Skopju, u sklopu skupine C kvalifikacija za Europsko prvenstvo iduće godine, reprezentacije Sjeverne Makedonije i Italije su odigrale 1-1. Talijani su bili bolji, stvorili veći broj prilika, a ujedno su i vodili do 81. minute, no na kraju nisu slavili. Nakon tri utakmice Italija ne stoji dobro na ljestvici. Ima pobjedu, remi i poraz od Engleske. Sjeverna Makedonija je na pobjedi, remiju i dva poraza.

VEZANI ČLANCI:

Makedonski veznjak i igrač talijanskog prvaka Napolija Eljif Elmas, nakon utakmice se ispričao Talijanima zbog stanja travnjaka na kojem je susret odigran u Skopju.

- Iskreno, igrali smo na sramotno lošem terenu. Sve što mogu je ispričati se Talijanima i cijeloj Europi. Nogomet se ne može igrati na ovakvom travnjaku - rekao je Elmas i dodao da su Makedonci napravili sjajan rezultat protiv aktualnih europskih prvaka.