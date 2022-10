'Majstor' Europske lige koji je izbacio Dinamo zamijenio Gerrarda u Aston Villi

Engleski prvoligaš Aston Villa je imenovala Unaija Emeryja za svog novog trenera koji će naslijediti Stevena Gerrarda koji je otpušten prošlog tjedna, objavio je klub iz Birminghama u ponedjeljak.

Bivši šef Arsenala Emery (50) potpisao je ugovor s Villom nakon što je napustio mjesto trenera Villarreala i preuzet će novi klub od 1. studenoga nakon što se završe formalnosti oko radne dozvole.

Emery, koji je zamijenio Arsenea Wengera u Arsenalu 2018., izdržao je samo 18 mjeseci u klubu iz sjevernog Londona prije nego što je otpušten, plativši cijenu zato što nije uspio preokrenuti pad bogatstva kluba.

Vratio se u Španjolsku i od srpnja 2020. vodi Villarreal iz La Lige nakon što je potpisao trogodišnji ugovor. Španjolski mediji izvijestili su da je Villa platila otkupnu klauzulu kako bi dobila Emeryja.

