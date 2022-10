Haaland ima velike šanse postati prvi igrač koji će vrijediti milijardu eura! Već sad je iznad Messija i Ronalda zajedno

Erling Haaland (22) ove je sezone u 14 utakmica zabio 20 golova za Manchester City, a pogodak je postizao svakih 57 minuta. Prema Transfermarktu vrijedi 150 milijuna eura iako ga je City Borussiji Dortmund platio "svega" 60 milijuna u srpnju. No Haalandova menadžerica Rafaela Pimenta sigurna je da će norveški golgeter vrijediti još puno, puno više.

Ruši Neymarov transfer

– Mislim da će Erling biti prvi igrač koji će ostvariti transfer od oko milijardu eura. Ako spojite njegovu nogometnu vrijednost, vrijednost njegova imidža, vrijednost njegova sponzora, to je sigurno milijarda. Ako imate imalo pojma o tržištu, normalno je usporediti Erlinga s Mbappéom, ali Haaland ide korak dalje, on je igrač još većeg potencijala – smatra Pimenta.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 22, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Phil Noble

Sve se češće spominje da bi do toga moglo doći kad Haaland iz Cityja pređe u Real Madrid. Predsjednik kraljevskog kluba Florentino Perez Haalanda je označio kao prvi pick u idućem ljetnom roku i ne sumnjamo da je spreman investirati ogroman novac u najefikasnijeg napadača svijeta. Pretpostavlja se da će biti srušen rekordni Neymarov transfer iz Barcelone u PSG koji je iznosio 222 milijuna eura, a ako se pretpostavi da bi Haalandova godišnja plaća pritom iznosila 100 milijuna eura, plus još marketinška prava od prodaje dresova, Norvežanin bi zaista mogao postati prvi igrač od milijardu eura. Toliko o uspjehu financijskog fair playa i ograničavanju sumanute potrošnje u nogometnom svijetu...

No, ako itko u ovom trenutku ima potencijal probiti tu nestvarnu brojku, onda je to Haaland, norveška "zvijer" koja je do 22. godine života uspjela poentirati 152 puta u klupskom nogometu, više nego što su dva ponajbolja nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi (138), uspjela postignuti zajedno.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 22, 2022 Manchester City's Erling Braut Haaland celebrates scoring their second goal with Manuel Akanji Action Images via Reuters/Molly Darlington

Na veliku scenu Haaland je stupio u RB Salzburgu (29 golova u 27 nastupa), potom je otišao u Borussiju Dortmund (86 golova u 89 nastupa), gdje je također oborio sve moguće rekorde, a sada ih nastavlja obarati u Premier ligi, natjecanju za koje su mnogi rekli da se u njemu Haaland neće snaći. A snašao se tako da mu je trebalo samo osam utakmica da postigne tri hat-tricka! Prvi do njega po toj statistici je Michael Owen kojem je trebalo 48 utakmica za tri hat-tricka u Premiershipu, a treći na listi je Ruud van Nistelrooy kojem je trebalo 59 utakmica.

Jede 10 puta dnevno

Jedna od tajna Haalandova uspjeha je i prehrana. A ima poprilično obilan program prehrane. Jede 10 obroka na dan i trudi se emulirati prehranu Cristiana Ronalda jer je u obzir uzeo sve Portugalčeve uspjehe. Jede šest velikih obroka i četiri mala obroka, a hrana mu se uglavnom temelji na povrću, ribi i piletini iako je njegovo omiljeno jelo kebab-pizza, no nju, kaže, jede jednom ili dvaput godišnje.