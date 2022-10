Arsenal kiksao i ugrozio prvo mjesto, Villa uvjerljiva nakon otkaza Gerrardu

Nogometaši Arsenala prvi su put ove sezone remizirali u engleskoj Premier ligi, a do boda su stigli odigravši 1-1 na gostovanju kod Southamptona, čime je njihovo vodstvo na ljestvici svedeno na dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Manchester City.

Granit Xhaka je doveo goste u vodstvo na stadionu St. Mary's u 11. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Stuart Armstrong u 65. minuti.

Arsenal ima 28 bodova iz 11 nastupa, a Manchester City 26. Treći je Tottenham sa 23 boda.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - Premier League - Southampton v Arsenal - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - October 23, 2022 Arsenal's Martin Odegaard reacts after the match REUTERS/Dylan Martinez

Aston Villa je prekinula niz od četiri utakmice bez pobjede svladavši pred svojim navijačima na Villa Parku gostujući Brentford sa 4-0. Momčad je vodio dosašnji pomoćni trener Aaron Danks koji je na klupi zamijenio smijenjenog Stevena Gerrarda.

Već nakon 14 minuta domaćin je imao tri pogotka prednosti. Bailey je pogodio mrežu gostiju već u 2. minuti, a uslijedila su dva gola Dannyja Ingsa (7, 14). Za konačnih 4-0 strijelac je bio Watkins u 59. minuti.

Aston Villa je sa 12 boda skočila na 14. mjesto.

Istim je rezultatom (4-0), slavio Leicester na gostovanju kod Wolverhamptona. "Lisice" su nadumurile "Vukove" i pobjegle s dna ljestvice. Strijelci za Leicester City su bili Tielemans (8), Barnes (19), Maddison (66) i Vardy (80). Leicester je sa 11 bodova skočio na 16. mjesto, a Wolverhampton je sa devet bodova ostao u zoni ispadanja zajedno s Leedsom i Nottingham Forestom.

Važnu gostujuću pobjedu (3-2) ostvario je Fulham u Leedsu, kojom se sa 18 bodova probio na sedmo mjesto. Leeds je poveo golom Rodriga (20), ali su gosti iz Londona s tri pogotka u nizu došli do preokreta. Strijelci su bili Mitrović (26), Reid (74) i Willian (84). Summerville (90+1) je samo uspio ublažiti poraz domaće momčadi.