Sjajna forma

Magnier najbrži i u drugoj etapi u Guangxiju

Zagreb: Pobjednici biciklističke utrke CRO Race 2025.
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.10.2025.
u 15:18

Magniera je hrvatska publika odlično upoznala na nedavnom CRO Raceu, tijekom kojeg je osvojio četiri od šest etapa

Francuski sprinter, 21-godišnji Paul Magnier (Soudal-QuickStep), ostvario je nevjerojatnu 11. pobjedu u posljednjih mjesec dana, slavljem u 2. etapi biciklističke utrke Tour of Guangxi, koja se boduje za WorldTour. Etapa je vožena od Chongzhua do Jingxija, a imala je dužinu od 179,6 kilometara.

Magnier, kojeg je hrvatska publika odlično upoznala na nedavnom CRO Raceu, tijekom kojeg je osvojio četiri od šest etapa, u završnom je sprintu nadmašio drugoplasiranog Čeha Pavela Bittnera (Picnic-PostNL) i trećeplasiranog Poljaka Stanislawa Aniolkowskog (Cofidis).

Zahvaljujući bonifikacijskim sekundama, Magnier je u ukupnom poretku sada na čelnoj poziciji s 14 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog Nijemca Maxa Kantera (XDS-Astana) i trećeg Bittnera.

Utrka traje do nedjelje.

REZULTATI:

  1. Paul Magnier (Fra/Soudal-QuickStep) – 3:45:10

  2. Pavel Bittner (Češ/Picnic-PostNL)

  3. Stanislaw Aniolkowski (Polj/Cofidis)

  4. Daniel Skerl (Ita/Bahrain Victorious)

  5. Arne Marit (Bel/Intermarché-Wanty)

  6. Max Kanter (Njem/XDS-Astana) – svi isto vrijeme

UKUPNI POREDAK:

  1. Paul Magnier (Fra/Soudal-QuickStep) – 7:04:27

  2. Max Kanter (Njem/XDS-Astana) – +14

  3. Pavel Bittner (Češ/Picnic-PostNL) – +14

  4. Peter Oxenberg (Dan/INEOS Grenadiers) – +15

  5. Stan Dewulf (Bel/Decathlon-AG2R) – +15

  6. Stanislaw Aniolkowski (Polj/Cofidis) – +16
