Magnier najbrži i u drugoj etapi u Guangxiju

Francuski sprinter, 21-godišnji Paul Magnier (Soudal-QuickStep), ostvario je nevjerojatnu 11. pobjedu u posljednjih mjesec dana, slavljem u 2. etapi biciklističke utrke Tour of Guangxi, koja se boduje za WorldTour. Etapa je vožena od Chongzhua do Jingxija, a imala je dužinu od 179,6 kilometara.

Magnier, kojeg je hrvatska publika odlično upoznala na nedavnom CRO Raceu, tijekom kojeg je osvojio četiri od šest etapa, u završnom je sprintu nadmašio drugoplasiranog Čeha Pavela Bittnera (Picnic-PostNL) i trećeplasiranog Poljaka Stanislawa Aniolkowskog (Cofidis).

Zahvaljujući bonifikacijskim sekundama, Magnier je u ukupnom poretku sada na čelnoj poziciji s 14 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog Nijemca Maxa Kantera (XDS-Astana) i trećeg Bittnera.

Utrka traje do nedjelje.

REZULTATI:

Paul Magnier (Fra/Soudal-QuickStep) – 3:45:10 Pavel Bittner (Češ/Picnic-PostNL) Stanislaw Aniolkowski (Polj/Cofidis) Daniel Skerl (Ita/Bahrain Victorious) Arne Marit (Bel/Intermarché-Wanty) Max Kanter (Njem/XDS-Astana) – svi isto vrijeme

UKUPNI POREDAK: