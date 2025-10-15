Magnier najbrži i u drugoj etapi u Guangxiju

Francuski sprinter, 21-godišnji Paul Magnier (Soudal-QuickStep), ostvario je nevjerojatnu 11. pobjedu u posljednjih mjesec dana, slavljem u 2. etapi biciklističke utrke Tour of Guangxi, koja se boduje za WorldTour. Etapa je vožena od Chongzhua do Jingxija, a imala je dužinu od 179,6 kilometara.
Magnier, kojeg je hrvatska publika odlično upoznala na nedavnom CRO Raceu, tijekom kojeg je osvojio četiri od šest etapa, u završnom je sprintu nadmašio drugoplasiranog Čeha Pavela Bittnera (Picnic-PostNL) i trećeplasiranog Poljaka Stanislawa Aniolkowskog (Cofidis).
Zahvaljujući bonifikacijskim sekundama, Magnier je u ukupnom poretku sada na čelnoj poziciji s 14 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog Nijemca Maxa Kantera (XDS-Astana) i trećeg Bittnera.
Utrka traje do nedjelje.
REZULTATI:
-
Paul Magnier (Fra/Soudal-QuickStep) – 3:45:10
-
Pavel Bittner (Češ/Picnic-PostNL)
-
Stanislaw Aniolkowski (Polj/Cofidis)
-
Daniel Skerl (Ita/Bahrain Victorious)
-
Arne Marit (Bel/Intermarché-Wanty)
-
Max Kanter (Njem/XDS-Astana) – svi isto vrijeme
UKUPNI POREDAK:
-
Paul Magnier (Fra/Soudal-QuickStep) – 7:04:27
-
Max Kanter (Njem/XDS-Astana) – +14
-
Pavel Bittner (Češ/Picnic-PostNL) – +14
-
Peter Oxenberg (Dan/INEOS Grenadiers) – +15
-
Stan Dewulf (Bel/Decathlon-AG2R) – +15
-
Stanislaw Aniolkowski (Polj/Cofidis) – +16