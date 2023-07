Lukseburžanin Kovacs: Očito je da Hrvatska ne pripada ovoj razini natjecanja

Hrvatski košarkaši postigli su i drugu pobjedu u posljednjem krugu pretkvalifikacija za Eurobasket. Nakon uvjerljive pobjede nad Ircima (89:49) sličnu sudbinu doživjeli su i Luksemburžani (98:62).

Razlika u kvaliteti igračkog kadra osjetila se već na samom početku susreta pa je u osmoj minuti već bilo "plus 14" za domaćine (24:10). Prednost hrvatskog sastava nastavila je rasti pa je tako u 15. minuti bilo "plus 26" (44:18) i to je bio kapital na kojem su izabranici Josipa Sesara odigrali mirno drugo poluvrijeme.

Tako se, nakon koševa iz prodora Kapuste i Darija iz prodora u 27. minuti došlo i do "plus 30" (71:41) a uz sedam uzastopnih koševa teškog centra Antonija Vrankovića te sa 16. košem razigravača Borne Kapuste hrvatska prednost je krajem treće četvrtine narasla i na "plus 37" (80:43).

Na koncu smo dočekali i čarobnih "plus 40", a bilo je i 97:54, no nakon što su trice šutirali 1-19, gosti su pogodili dvije zaredom i ublažili prilično visok poraz (98:62) nakon čega je Ben Kovacs ustvrdio:

- Očigledno je da Hrvatska ne pripada ovoj razini kvalifikacijskih natjecanja a mi se nadamo da ćemo u uzvratu pružiti snažniji otpor.

A da je to bila igra mačke i miša kazat će i statistički pokazatelji poput 29 hrvatskih asista i suparničkog šuta za tricu 3-22. Uostalom, reprezentacija Luksemburga ima samo četvoricu igrača koji žive od košarke dok osmorica rade ili studiraju.

- Ponekad mi se čini da nemamo dovoljno treninga pa se nadamo da ćemo imati ubuduće više profesionalaca - kazao je izbornik Luksemburžana Ken Diederich.

A njegov kolega s hrvatske klupe kazao je da je zadovoljniji s ovom izvedbom nego onom protiv Irske.

- Puno sam zadovoljniji napadačkim dijelom a zamjerki nemam niti za energiju i voljni moment. Nakon 17 dana u nedjelju ćemo imati prvi slobodan dan nakon čega ćemo od ponedjeljka početi pripreme za uzvrate s Irskom i Luksemburgom u kojima bi nam se mogao pridružiti i Mario Hezonja - kazao je Josip Sesar koji je dvoznamenkste igrače imao u Kapusti (16) Prkačinu (16), Mateu Drežnjaku (14) i Vrankoviću (10) dok je vrlo korisnu rolu, u samo 17 i pol minuta, opet odigrao 217 cm visoki Branković (9 koševa, 6 skokova, 4 asista, 2 blokade).

Goran Filipović, startni razigravač, koji je ovaj put igrao nešto manje (četiri koša i dva asista za 14 minuta) kazao je:

- Super smo otvorili utakmicu pa je bila slična priča kao protiv Irske. Igramo s dosta energije, trudimo se u obrani iz čega proizlazi dosta lakih koševa. A s takvim pristupom moramo ući i u uzvratne utakmice s Irskom i Lukskemburgom.

A u tim utakmicama Hrvatska bi mogla biti jača za euroligaškog igrača, člana prvaka Europe, Marija Hezonju koji bi se reprezentaciji mogao priključiti u srijedu u Zagrebu.