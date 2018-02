Žorić slomio svoje Zadrane, Krušlin spasio Cedevitu

Nakon ovosezonskih 0-3 u međusobnih susretima košarkaši Cibone pobijedili su Zadar (73:61) pa će u subotnjem finalu Ćosićeva kupa (18 sati) igrati protiv Cedevite koja se, pak, neočekivano namučila protiv Zaboka (66:59).

Nakon sinoćnjih 7700 glasnih navijača, za očekivati je da će danas u dvorani na Višnjiku biti pustoš jer Zadrani ne samo da su razočarani nego i preziru zagrebačke klubove.

A poraz njihovih ljubimaca prava je slika i prilika činjenice da je psihologija važan faktor sportskih izvedbi, a u ovoj priči neopterećeni cibosi izgubili su od mentalno odveć opterećenih domaćina. A takvo što priznao je i trener Zadrana Aramis Naglić:

- Ne sjećam se kada mi je bilo teže nego večeras. Nažalost, cijela naša okolina nas je odveć euforično unaprijed proglasila osvajačima Kupa, a to je možda bilo previše za nas. Zato su nam valjda i noge bile teške. Stalno smo bili na nekom rubu, a čupali bi se agresijom po cijelom terenu no ne možeš tako igrati 40 minuta. S druge strane, Cibona je došla rasterećena da kroz ovo natjecanje proba spasiti sezonu. Do ove utakmice, Cibona je igrala ispod razine koju sam ja očekivao, a ovu su odigrali sukladno svojoj kvaliteti, posebice Žorić koji je odigrao vrhunski u vrijeme utakmice kada on, premoren, obično pada.

Osim spomenutog centra Luke Žorića (30 koševa, 14 skokova), koji je odigrao možda i najbolju utakmicu sezone i mora biti pozvan u reprezentaciju, tu kvalitetu predstavljala su još dvojica veterana i jedan neustrašivi klinac. Osim što je ubacio tri trice, Marko Tomas je strpao u džep novopridošlog Zadrova šutera Grayja (šut 4-12), a kapetan Marin Rozić psihološki se poigravao sa suparnicima pa Brzoji, Ivanovu i Vukoviću nije izlazio na šut nego im je okretao leđa. Znao je iskusni Roza da se pod takvim pritiskom, pod kakvim su bili Zadrani, ruka skrati...

Priča za sebe bio je 19-godišnji Karlo Uljarević koji je još do prije mjesec dana bio u Ciboninom stacionaru, a dečko se prometnuo u našu najveću razigravačku nadu. Dečko je u 38. i 39. minuti pogodio dvije trice i tako onemogućio Zadranima posljednji juriš. Osim toga, Karlo je na kraju igrao i odličnu obranu na Knowlesu (šut iz igre 2-10), kojeg su "davili" još i Bilinovac i Ratkovica koji je odigrao napadački vrlo pametno drugo poluvrijeme.

Nakon svega, ključno je pitanje je li cibosima nakon ovakve bitke ostalo dovoljno snage za današnji finale?

- Možda cijeli jedan laboratorij na to ne bi dao odgovor - kazao je Cibonin trener Ante Nazor, nekad i sam trener Zadra.

A on se već sinoć bacio na posao kako bi što bolje pripremio finale s cedevitašima koji su, ipak, imali lakši posao, a i dva sata odmora više. Doduše, da Krušlin nije zabio pet trica možda bismo danas pisali o jednom od najvećih ovotjednih iznenađenja u košarkaškoj Europi.

- Mi smo odigrali ispod neke naše razine, posebno u napadu.

Najbolji strijelac Zabočana bio je Zadranin Petar Marić koji je kao klinac prošao ispod radara svim zadarskim lovcima na talente pa nikad nije igrao za niti jedan zadarski klub, baš kao i Luka Žorić. Drugi strijelac ove simpatične družine bio je 19-godišnji Lovro Buljević (14 koševa) koji je, samo 44 sekunde prije kraja, čak imao i otvorenu tricu za izjednačenje, ali ju nije pogodio. Na sreću onih u Cedeviti koji su odlučili da ga klub posudi Zaboku.

Finale će se igrati u subotu od 18 sati.