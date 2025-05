Luka Modrić održao emotivan govor na Bernabeuu: 'Želio sam da ovaj trenutak nikad ne dođe...'

Kapetan hrvatske reprezentacije i Real Madrida, Luka Modrić, oprostio se od navijača na Santiago Bernabeuu u subotnjoj utakmici protiv Real Sociedada. Bio je to oproštaj pun emocija, suza i ovacija za jednog od najvećih igrača u povijesti Kraljevskog kluba, koji je nakon 13 godina i nevjerojatnih 28 trofeja rekao zbogom madridskoj publici.

Subotnje poslijepodne na Santiago Bernabeuu bilo je nabijeno emocijama. Real Madrid je osigurao pobjedu od 2:0 protiv Real Sociedada u posljednjoj utakmici La Lige, no rezultat je bio u drugom planu. Bio je to dan oproštaja, ne samo za trenera Carla Ancelottija, već i za ikonu kluba, Luku Modrića, koji je odigrao svoju posljednju utakmicu na domaćem terenu kao igrač Reala. Već sama najava da će ovo biti njegova posljednja sezona u Madridu izazvala je lavinu emocija, a oproštaj je bio upravo onakav kakav legenda zaslužuje. Modrić, koji je na ovoj utakmici nosio kapetansku traku, zamijenjen je u 86. minuti, a stadion je eruptirao. Igrači obje momčadi formirali su špalir dok je hrvatski maestro napuštao travnjak, a gromoglasne ovacije i skandiranje "Luka, Luka!" nisu prestajali. Mnogi na tribinama, kao i sam Modrić, nisu mogli suspregnuti suze.

Nakon utakmice, uslijedio je dirljiv ceremonijal. Na semaforima stadiona prikazan je emotivan video s ključnim trenucima Modrićeve karijere u Realu, a na južnoj tribini istaknut je divovski dres s njegovim imenom i brojem. Potom je došao trenutak koji su svi čekali – Modrić se obratio navijačima. Glasom punim emocija, započeo je svoj govor: "Došao je trenutak za koji nikada nisam želio da dođe. Bilo je ovo dugo, ali predivno putovanje." Zahvalio je klubu, predsjedniku Florentinu Perezu, svim trenerima koji su ga vodili, suigračima i svima koji su mu pomogli tijekom trinaestogodišnjeg boravka u Madridu. "Hvala vam od srca," poručio je Modrić, jedva zadržavajući suze.

Posebnu zahvalu uputio je svojoj obitelji, istaknuvši da bez njihove podrške ništa od ovoga ne bi bilo moguće. "Teško je... Osvojili smo puno toga. Imali smo predivne trenutke. Ali najveći trofej koji sam osvojio je vaša ljubav. Vaša naklonost," rekao je Modrić obraćajući se navijačima, čija je ljubav prema njemu bila opipljiva u svakom kutku stadiona. Podijelio je i topao trenutak s bivšim suigračem Tonijem Kroosom, koji ga je čekao na kraju tunela kako bi ga zagrlio, simbolizirajući kraj jedne od najdominantnijih veznih linija u povijesti nogometa. Za kraj, Modrić je podijelio poruku koja je mnoge dirnula: "Nemam riječi kojima bih vam zahvalio za sve što ste mi dali. Želim reći jednu rečenicu koju sam vidio i koja mi se jako sviđa: 'Ne plačite jer je gotovo, smijte se jer se dogodilo.' Hala Madrid y nada mas!"

FOTO Nikad nitko kao Luka. Ono što je Modrić danas doživio, teško će se ponoviti

Oproštaj se nije odnosio samo na Modrića; i trener Carlo Ancelotti, koji s 15 osvojenih trofeja u dva mandata također spada među klupske velikane, opraštao se od Bernabeua, odlazeći na klupu brazilske reprezentacije. "Bila mi je čast trenirati ovaj klub. Bilo je nezaboravno," poručio je Ancelotti navijačima. No, subota je prije svega bila u znaku hrvatskog kapetana. Luka Modrić napušta Real Madrid kao istinska legenda, igrač koji je svojim nogometnim umijećem, poniznošću i profesionalizmom osvojio srca navijača diljem svijeta i ispisao neke od najslavnijih stranica u povijesti Kraljevskog kluba. Iako se oprašta od Bernabeua, Modrić će još imati priliku za jedan posljednji trofej s Los Blancosima na nadolazećem Svjetskom klupskom prvenstvu.

Luka Modrić stigao je u Real Madrid 2012. godine iz Tottenhama, a u trinaest sezona ostavio je neizbrisiv trag. Odigrao je nevjerojatnu 591 utakmicu za klub, čime se svrstao na osmo mjesto vječne ljestvice igrača s najviše nastupa, te postigao 43 gola. Njegova vitrina trofeja je impresivna: šest puta je osvojio Ligu prvaka, čime je postao jedan od samo petorice igrača u povijesti s tim postignućem, šest Svjetskih klupskih prvenstava, pet europskih Superkupova, četiri naslova prvaka Španjolske, dva Kupa Kralja i pet španjolskih Superkupova. Ukupno 28 trofeja svjedoči o njegovoj dominaciji i utjecaju na jednu od najuspješnijih era Real Madrida. Individualno, vrhunac karijere dosegao je 2018. godine kada je osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Postao je i najstariji igrač u povijesti kluba, dokazavši nevjerojatnu dugovječnost i profesionalizam.

O veličini Luke Modrića najbolje govore riječi onih koji su s njim dijelili svlačionicu ili ga vodili. Jose Mourinho, koji ga je doveo u Real, jednom je izjavio: "Ponosan sam što sam se borio da Modrić dođe u Real Madrid. U svojoj prvoj utakmici osvojio je prvi trofej, španjolski Superkup protiv Barcelone 2012. Jedanaest godina kasnije, 500 utakmica i medalje, medalje, medalje. Čestitam, Luka!" Njegov prijatelj i suigrač iz reprezentacije, Ivan Rakitić, istaknuo je: "Nevjerojatno je vidjeti da je dječak kojeg sam upoznao prije više od 15 godina odigrao 500 utakmica za Real Madrid, osvojio Zlatnu loptu... On je lekcija svima nama da su godine samo broj." Sadašnji suigrači također su se oprostili emotivnim porukama. Jude Bellingham je napisao: "Brate, iz dubine srca, hvala ti za svaki pas, svaki dribling, svaki tunel i svaki udarac, ali meni značajnije, za svaki razgovor, svaki zagrljaj i svaki savjet." Vinicius Junior je dodao: "Tvoja povijest u Madridu je neusporediva. Hvala ti za svaki savjet, za tvoj način igre i za tvoj način postojanja. Bio si umjetnik." Kylian Mbappé, koji je dijelio svlačionicu s Modrićem u njegovoj posljednjoj sezoni, poručio je: "Prije nego što si jedan od najboljih igrača svih vremena, ti si predivna osoba. Osvojio si nešto što nema cijenu: poštovanje i divljenje svijeta." Ove riječi samo potvrđuju ono što navijači Reala odavno znaju – Luka Modrić nije samo vrhunski nogometaš, već i izvanredna osoba čiji će trag u Madridu ostati vječan.