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KAKAV PODVIG

Luka Modrić ispisat će povijest, postat će tek četvrti čovjek kojem je ovo uspjelo

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 10:16

"Stvarno nevjerojatna brojka, ne zna čovjek što bi rekao, to je stvarno čudesna priča. Hvala kapetane, hvala Luka," poručio je Andrej Kramarić.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacija Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200-ti nastup u dresu "Vatrenih" te tako postati tek četvrti nogometaš u "Klub 200".

Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, Argentinac Lionel Messi nedavno protiv Alžira ušao u klub 200.

Nevjerojatan je to podvig hrvatskog kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava.

"Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet SP-a. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je ima velike snove. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba, sa svim izbornicima i suigračima," kazao je nedavno na konferenciji za medije u Dallasu.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Reprezentaciju je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce četiri godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnoim susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD.

"Stvarno nevjerojatna brojka, ne zna čovjek što bi rekao, to je stvarno čudesna priča. Hvala kapetane, hvala Luka," poručio je Andrej Kramarić.

"Teško je doći na ovu razinu, a najteže ostati. Onda znate koliko je Luka poseban kada je sakupio 200 nastupa. Možemo mu se diviti i skinuti kapu," dodao je Petar Sučić.

"Možemo se svi samo diviti, svi znamo kakav je igrač i čovjek. Svaka mu čast," poručio je Josip Šutalo.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Modrić

Komentara 1

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ZO
Zonasumraka4
11:00 21.06.2026.

Vjerojatno ce konobar , partijski poslušnik Kustic nuditi lovu za ostanak Modrića .., a za Dalica ne sumnjam, nije se lako odreći bogatih sponzora...tako da Ce u slučaju neuspjeha ion ostat i reci ce s Modricem u ligu nacija i kvalifikacije za EP

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