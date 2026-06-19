HRT-ov komentator poslao jasnu poruku: 'Tko to kaže za Modrića, vjerujem da nije normalan...'

U HRT-ovoj emisiji Americana važan susret s Panamom najavili su stručni komentatori Darko Jozinović i Vedran Ješe, koji očekuju povratak Hrvatske na poznatiji sustav igre 4-3-3 i nekoliko promjena u sastavu Zlatka Dalića.

- Trebamo se vratiti na tvorničke postavke. Probali smo s trojicom iza, nije išlo. Mi dobro igramo s četvoricom u formaciji 4-2-3-1 i vjerojatno će tako biti protiv Paname. U ovoj utakmici protiv Paname bit ćemo favoriti. Treba nam pobjeda, ne treba se previše vraćati na utakmicu s Engleskom, nova utakmica dolazi uskoro. Naši reprezentativci više su puta pokazali da se mogu vratiti. Ovo je sve nogomet, treba zbrojiti glave i protiv Paname izaći i pobijediti - izjavio je Jozinović.

Vedran Ješe posebno se osvrnuo na hrvatskog kapetana Luku Modrića, koji je protiv Engleske promašio jedanaesterac, nakon čega se osjetio pad u njegovoj igri. Međutim, Ješe nema sumne da je Modrić i dalje važan za igru Hrvatske.

- Tko god kaže da nam Luka Modrić ne treba, vjerujem da nije normalan, jer znamo tko je on i što je dao hrvatskom nogometu te koliko vrijedi. Ja i dalje vjerujem da će odigrati top turnir. Osjetilo se nakon penala da je potonuo i poslije nije bio dominantan, nije tražio loptu kao što inače traži. Ovo je samo jedna loša utakmica njega, kao i cijele reprezentacije - kazao je Ješe.