RUSKI TAJKUN

Luka Modrić bio je na Abramovičevoj jahti i opisao tajni sastanak: 'Oko mene 20 tjelohranitelja'

– Bila je to golema jahta! Bio je to lijep trenutak i malo smo popričali – on je vrlo ugodna osoba. Tamo sam ga prvi put sreo i malo smo razgovarali, ali to je bilo to. Ta jahta je bila nevjerojatna, međutim...