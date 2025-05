Luka je zavrijedio i spektakularniji oproštaj! Hrvati bi to napravili s puno više emocija

Jedna povijesna era svjetskog nogometa je završena. Luka Modrić zavrijedio je i spektakularniji oproštaj od navijača u Madridu. Možda bismo mi to napravili s puno više emocija jer je riječ o našem dečku koji je već odavno postao legenda jednog od najvećih svjetskih klubova. Iako, emocija na prepunom Santiago Bernabeu bila je posebna. Gotovo 80 tisuća navijača dugo je skandiralo našem reprezentativnom kapetanu koji je, u zagrljaju svoje obitelji, dugo susprezao emocije na kraju utakmice protiv Real Sociedada. Na rubu suza, naš je maestro trljao oči, kao da nije htio popustiti pred naletom emocija. Možda i taj detalj govori o tome koliko je posvećenosti, truda i napornog rada bilo potrebno da ispiše vjerojatno neponovljivu stranicu nogometne povijesti. A nije bilo lagano suspregnuti suze, jer brojni su navijači na Bernabeu plakali. Suzu je pustio i veliki Florentino Perez.

Sigurno je, većina onih koji čitaju ove retke za svog života neće doživjeti sličnu hrvatsku nogometnu priču ovakvih razmjera. Jer, kako bi nam se samo trebale posložiti zvijezde da u skoroj budućnosti dočekamo nekog hrvatskog nogometaša koji je ostvario, barem približno, ono što je uspio Luka. Dovoljno je kazati da će u povijesti ostati upisan kao najuspješniji nogometaš Reala. A Lukina veličina nije čak ni u 28 trofeja, šest Liga prvaka, Zlatnoj lopti ili stotinama utakmica u dresu jedne od najboljih generacija svjetskog klupskog nogometa (591 utakmica i 43 pogotka). Njegov put i način na koji je došao do svega u karijeri, poruka je koja ima potpuno drugačiju, snažniju, dimenziju. Tek s odmakom vremena i on će do kraja postati svjestan svoje mitske veličine u svjetskom nogometnim okvirima.

- Luka, hvala ti, tvoja slava je vječna - pisalo je na jednom od brojnih transparenata na Lukinom oproštaju od madridske publike koja mu je danas pjevala:

- Modriću, volim te. Došao sam te vidjeti, Modriću, volim te. Došao sam te vidjeti, Modriću, volim te. Ne želim te izgubiti...

FOTO Show u Madridu: Modrića bacali u zrak, s obitelji otrčao počasni krug, plakao...

Na kraju susreta, Modriću je pripremljena posebna ceremonija. Laganim je korakom došao do centra igrališta i započeo svoj oproštajni govor za domaću publiku:

- Stigao je trenutak kojeg sam se toliko bojao, ali bilo je to dugo, ali predivno putovanje. Prije svega, želim zahvaliti klubu, predsjedniku Florentinu Pérezu. Želim zahvaliti svim trenerima kroz sve ove godine, suigračima koji su me pratili i ljudima koji su mi pomagali. Hvala vam od srca. I mojoj obitelji također - rekao je Modrić pa dodao:

- Osvojili smo puno, proživjeli smo predivne trenutke. Ljubav koju ste mi pružali svih ovih godina. Nema riječi kojima bih vam mogao zahvaliti za sve što ste mi dali. Želim izreći jednu rečenicu koju sam vidio i koja mi se svidjela: "Ne plači jer je gotovo, nego se smij jer se dogodilo". Hala Madrid i ništa više...

Našeg kapetana još čeka Svjetsko klupsko prvenstvo u dresu Reala. O tome je pričao za službenu klupsku televiziju.

- Još nas čeka jedan veliki izazov – Svjetsko klupsko prvenstvo – i idemo na njega s entuzijazmom i željom da ga osvojimo. Bilo bi nevjerojatno završiti karijeru u Madridu s još jednim trofejem. Nadam se da ćemo biti na visini zadatka s novim trenerom i da ćemo moći slaviti s našim navijačima - kazao je Modrić i dodao:

- Za mene je obitelj najvažnija – ona ti daje stabilnost, a moja supruga i djeca su cijelo vrijeme bili uz mene i podržavali me, posebno u teškim trenucima. To mi jako puno znači. Nema riječi kojima im mogu zahvaliti. Bili su mi oslonac kroz cijelu karijeru...

Od Reala se oprostio i Carlo Ancelotti. Ukupno je vodio Real u više od 350 utakmica, osvojivši tri Lige prvaka, tri Svjetska klupska prvenstva, dvije španjolske lige, dva Kupa Kralja, tri UEFA Superkupa i dva španjolska Superkupa. Veliki talijanski trener zahvalio se i Luki istaknuvši, između ostaloga, kako nitko nikada neće zaboraviti njegovo dodavanje desnom vanjskom. I ne samo to, dodali bismo. Postao je i ostat će vječni simbol kraljevskog kluba!