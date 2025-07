Livakovićev trener najavio veliki povratak, evo što planira Jose Mourinho: 'Definitivno ću to učiniti'

José Mourinho (62), jedan od najuspješnijih i najkarizmatičnijih nogometnih trenera ovog tisućljeća, već je ostavio trag u brojnim europskim velikanima. Iako je Portugalac trenutno pod ugovorom s turskim gigantom Fenerbahçeom do idućeg ljeta, njegova budućnost nakon toga ostaje otvorena. Međutim, kako prenosi njemački Bild, slavni trener ima jasan plan – povratak u jednu, njemu posebnu zemlju. Tijekom ljetnih priprema sa svojim novim klubom iz Istanbula, Mourinho je nedvosmisleno najavio kako se planira vratiti trenerskom poslu u svojoj domovini. Uoči prijateljske utakmice protiv portugalskog drugoligaša Portimonensea (2:1), "The Special One" je progovorio o mogućem povratku na Pirinejski poluotok.

"Definitivno ću se vratiti. To se do sada još nije dogodilo, ali dogodit će se", izjavio je Mourinho, no odmah je postavio jasan uvjet: "To neće biti zato što mislim da sam blizu kraja karijere. Ne želim se vratiti u Portugal kako bih tamo uživao u mirovini ili proveo svoje posljednje trenerske godine."

Slavni "Mou" je zatim pojasnio pod kojim okolnostima bi se vratio kući. "Želim se vratiti u Portugal dok sam još na vrhuncu, dok sam fizički i mentalno u punoj snazi", naglasio je. Na pitanje bi li radije preuzeo neki klub ili nacionalnu vrstu, ostao je otvoren: "Svejedno. Ali ne Portimonense, jer oni već imaju dobrog trenera", rekao je u šali.

Ova najava odmah je potaknula špekulacije o mogućem povratku u klub gdje je i stvorio svoju legendu – Porto. Na klupi "Zmajeva", Mourinho je početkom 2000-ih doživio nevjerojatne uspjehe koji su ga lansirali u trenersku orbitu. Godine 2003. osvojio je Kup UEFA i bio proglašen za svjetskog trenera godine. Već iduće sezone, 2004., senzacionalno je odveo Porto, kao potpunog autsajdera, do titule pobjednika Lige prvaka, što se i danas smatra jednim od najvećih podviga u povijesti natjecanja.