'Lijevi bek nije reprezentativni problem, a njemački mi ide bolje od našeg'

Puno prije početka jučerašnjeg poslijepodnevnog treninga u Maksimir je stigao Marin Leovac, kao i velika većina igrača dolazi puno ranije da bi se pripremio za trening i za ono što će od njih tražiti Nenad Bjelica i njegov stožer. Parkirao je svoj Mini Cooper, na kojem je zanimljiva registracijska oznaka, s brojem koji nosi u Dinamu i slovima LM. To je kao Luka Modrić ili Marin Leovac, našalili smo se, a on je ponudio potpuno drukčije tumačenje:

Registracija po sinovima

– Zašto ne bi bilo po sinovima, Lukasu i Maximilianu, može li tako – uzvratio je i nastavio:

– Stariji će sin u srpnju imati šest godina, a mlađi tri.

Leovac je rođen u Jajcu, ali je kao mlad otišao u Austriju. Gdje je sad baza obitelji Leovac?

– U Zagrebu, supruga i ja ćemo ovdje živjeti s djecom. Roditelji i braća su mi u Austriji, a mi smo odlučili da ćemo živjeti ovdje – kaže nam 30-godišnji lijevi bek Dinama.

Kao mlad je otišao iz Bosne i Hercegovine u Austriju, je li to bilo zbog rata?

– Otišao sam kad sam imao dvije godine, ali otac mi je i prije radio u Austriji i baš kad smo se mislili preseliti trajno u Austriju, počeo je rat i zbog svih tih okolnosti došli smo u Austriju, tamo sam išao i u vrtić, školu...

Znači, njemački jezik vam je kao materinski?

– Ha-ha, bolji nego hrvatski, nažalost, ali trudim se hrvatski naučiti što bolje, mislim da mi ne ide loše – kazao je Marin i ostavio nas u čudu jer govori hrvatski kao da je ovdje završio školu, bez greške.

Danas ste u Dinamu, a prije nekoliko godina s bečkom Austrijom i trenerom Bjelicom izbacili ste Dinamo. Jeste li mogli i pomisliti na takav scenarij?

– U nogometu je sve moguće, znate da se kaže – nikad ne reci nikad. Ali, naravno da mi nikad nije palo na pamet da ćemo se ovdje sresti nakon pet-šest godina, da će mi Bjelica biti trener u Dinamu i da ćemo s plavima ispisati klupsku povijest. I ovo je doista odlično.

Tada ste pomogli Austriji pogotkom u Maksimiru.

– Ma, davno je to bilo, tada smo branili ljubičaste boje Austrije, sad branim plavu boju. No to je život, to je nogomet.

Jedini pogodak otkako ste u Dinamu zabili ste Istri, a danas Puljani dolaze u Maksimir, možda je to nova prilika za pogodak?

– Zašto ne, iako je moja osnovna zadaća braniti naš gol, takav je posao nas četvorice u zadnjoj liniji. Ali, svi mi koji smo na bekovima, Mario, Stoja, Rale, Šicko, Moha (Musa, Stojanović, Rrahmani, Šitum, Moharrami, nap. a.) prilično smo ofenzivni, nađemo se ponekad u šansi za gol – veli Leovac.

Naša nogometna reprezentacija opet ima problema s lijevim bekom, sad je operiran Pivarić, Strinić je dugo bio izvan terena, možda bude ponovno šanse za Leovca koji je skupio četiri nastupa za našu nacionalnu vrstu.

– Mediji uvijek potenciraju tu poziciju lijevog beka u reprezentaciji, a mislim da svi dečki koji su igrali na toj poziciji imaju kvalitetu, ja nikad nisam vidio da Hrvatska tu ima nekakvog problema, svi ti dečki su vrhunski igrači.

Danas je pred vama Istra, a onda dolazi to europsko proljeće.

– Pustimo Čehe, mi smo naučili da gledamo samo prvu sljedeću utakmicu, a nama je to Istra.

Nije li se teško koncentrirati na Rudeš i Istru kad znate da vam slijedi velika utakmica Europske lige?

– Nema nam druge, naravno da se svi radujemo velikim utakmicama s Viktorijom, da ćemo na uzvratu očito imati pun stadion, i to zasluženo, ali opet, nama je glavna zadaća što prije osigurati naslov prvaka države i to nastojimo napraviti, bit će dovoljno vremena da se pripremimo za te utakmice Europske lige.

Imat ću dovoljno ulaznica

Već jučer prije podne objavljeno je da su rasprodane sve ulaznice za donju zapadnu tribinu i za cijelu istočnu tribinu za uzvratnu utakmicu koju plavi igraju 21. veljače protiv Viktorije. Potražnja je i dalje velika, iako jučer poslijepodne više nismo vidjeli redove pred blagajnama. No stadion će sigurno biti pun (osim južne tribine na koju trebaju češki navijači).

Jeste li uspjeli nabaviti dovoljno ulaznica za taj uzvratni susret?

– Ha-ha, još radim na tome, ali bit će valjda dovoljno, svi su mi se javili na vrijeme pa će valjda svi kojima sam obećao svoje ulaznice i dobiti – zaključio je Leovac koji bi trebao biti veliki dobitak za Bjelicu, konačno se oporavio i potpuno uključio u ritam momčadi.

