Lijepa srpska sutkinja opet bila sretna za Hrvatsku, a sve je gledao Mario Mandžukić

Izbornik hrvatske reprezentacije u Davisovu kupu Vedran Martić odlučio se sat vremena prije dvoboja s Mađarskom promijeniti našega drugog igrača. Na teren je umjesto najavljenog Borne Goje ubacio Ninu Serdarušića i – pogodio.



Sudbina je htjela da nas upravo Serdarušić uvede u četvrtfinale završnog turnira jer nam je iz dvoboja s Mađarima trebala samo još jedna pobjeda za prolaz. Zagrepčanin je bez većih teškoća, sa 6:4, 6:4, pobijedio 22-godišnjeg Fabiana Marozsana, 359. tenisača svijeta. Našem je tenisaču to bio debitantski nastup u ovom natjecanju (bio je među petoricom igrača prošle godine u susretu protiv Indije, ali tada nije zaigrao), pa je tako postao 28. hrvatski tenisač s nastupom u Davisovu kupu od prvoga samostalnog sudjelovanja Hrvatske 1993. godine. No, iako debitant, Nino je na terenu djelovao vrlo sigurno...



Serdarušiću sudila “mala” Marijana



– Bilo je bolje od očekivanoga, mislio sam da će možda biti i više nervoze. Rekao sam sebi da moram biti fokusiran isključivo na sebe, na svoj meč, na svoj tenis, i na kraju je ispalo vrhunski. Ušli smo u četvrtfinale, nije poslije bilo neke velike nervoze u timu, i sada jedva čekamo meč protiv Italije u ponedjeljak – kazao je Serdarušić objasnivši:



– Malo nervoze bilo je večer prije kada još nisam ni znao s kim ću igrati, kako ću odigrati. No, kad sam izašao na teren, nervoza je uglavnom nestala – napomenuo je 24-godišnji Zagrepčanin ne skrivajući radost zbog važne pobjede:



– Ovo je jedan od najboljih trenutaka moje karijere, sretan sam što smo izborili četvrtfinale. Posebno zahvaljujem našim navijačima, bio je užitak igrati u ovakvom ozračju – istaknuo je Nino.



Dvoboj između Serdarušića i Marozsana sudila je srpska sutkinja Marijana Veljović, koja nam je ostala u dobrom sjećanju s finala iz Lillea 2018. kada je Hrvatska pobijedila Francusku i osvojila svoj drugi trofej u Davisovu kupu. Naši su joj navijači tad pjevali “O, Marijana, slatka mala Marijana...”, a ona je poslije izjavila da joj je to bilo simpatično, “ali da zbog toga nije bilo popusta za Hrvate”.



Tako smo mi već nakon prvog meča postigli ono najbitnije – ušli smo u četvrtfinale. Drugi cilj bio je ne potrošiti se puno s Mađarima jer nas već u ponedjeljak u 16 sati (HTV 2) čeka četvrtfinalni dvoboj s Talijanima, a suparnik će imati dan odmora više. Talijani su, naime, još u subotu pobijedili Kolumbiju s 2:1 i tako se zahvaljujući dvjema pobjedama plasirali u četvrtfinale zauzevši prvo mjesto u skupini E.



Taj drugi cilj ipak nismo postigli, barem ne potpuno, jer je Marin Čilić na terenu proveo više od dva i pol sata. I još je na kraju izgubio od još jednog mađarskog 22-godišnjaka, Zsombora Pirosa, 282. na ATP listi, sa 6:4, 5:7, 4:6. Kako je prvi reket mađarskog sastava Marton Fucsovics odustao od nastupa zbog ozljede, Marin je za suparnika dobio manje poznatog igrača i, čini se, nije se najbolje snašao u tome meču. Mađar je u nadahnutom izdanju iznenadio Čilića iako je naš prvi reket u trećem setu imao vodstvo od 4:1. No, Piros je nakon toga nanizao pet gemova za najveću pobjedu karijere. Kod suparnikova servisa Čilić je spasio čak pet meč-lopti, odigrao je tada neke od najboljih poena u meču, ali je na kraju, kod šeste meč-lopte, pokleknuo.



– Nije to bio veliki Marinov meč, ali svejedno bilo je teško pobijediti ga. No, ja se ni u jednom trenutku nisam predavao – izjavio je nakon meča Piros.



Očito je to za Čilića u psihološkom smislu bio težak meč, vjerojatno ga je i želio dovršiti što prije, ali Mađar se žestoko borio za svaki poen...



I Mandžukić podržao naše



Na kraju je o pobjedniku hrvatsko-mađarskog sraza odlučivao dvoboj parova i tu, na sreću, nije bilo iznenađenja. Nikola Mektić i Mate Pavić, članovi najbolje kombinacije svijeta, bez većih su teškoća, pobijedili Marozsana i Petera Nagya sa 7:6 (6), 6:2, iskoristivši tek šestu priliku za obrat u meču (za vodstvo od 3:1 u drugom setu).



Hrvatska će se tako danas u 16 sati, u prvom četvrtfinalnom dvoboju i jedinom koji će se igrati u Torinu, za polufinale boriti s domaćom selekcijom, što nikad nije najbolja solucija, ali uvjereni smo da će našim mušketirima igranje protiv domaćih igrača i navijača biti motiv više.



– Sigurno da nas ždrijeb u tom smislu nije pomilovao, teže nije moglo biti, ali neće ni Talijanima biti lako s Marinom, Mektićem i Pavićem. Očekujem otvoren meč i, koga god da izbornik Martić postavi da igra, neće pogriješiti. Svi smo dobri prijatelji, igramo jedan za drugoga i spremni smo za odličan meč – najavio je Serdarušić, iz razumljivih razloga najrazgovorljiviji član naše reprezentacije.



Italija u Torinu računa na mlade snage Jannika Sinnera (20 godina, 10. na ATP listi), Lorenza Sonega (26 godina, 27. na ATP listi) i Lorenza Musettija (19 godina, 59. na ATP listi), ali i na iskusne Fabija Fogninija (34 godine, 37. na ATP listi) i Simonea Bolellija (36, 25. na listi igrača parova), a izbornik im je Filippo Volandri.



Čilić se dosad nije sastajao ni sa Sinnerom ni sa Sonegom, dok protiv Fogninija vodi s 4-1 u pobjedama, a jedini poraz doživio je još 2009., i to na zemlji (Monte Carlo). Ni Gojo ni Serdarušić nemaju iskustva sa Sinnerom i Sonegom, pa će to u svakom slučaju biti neizvjestan meč. A našim će igračima podrška iz publike, gdje smo zamijetili i Marija Mandžukića, a posebno ona glazbenika iz Kastva, biti neprocjenjiva.