Lewisu Hamiltonu ipak vrijedna titula: Dodijelio mu ju je princ Charles

Lewis Hamilton je tijekom svečanosti u dvorcu Windsor primio viteški naslov, a vitezom ga je proglasio princ Charles.

U Hamiltonovoj pratnji je bila njegova majka Carmen Lockhart s kojom je pozirao fotografima, ali je nakon svečanosti odbio razgovarati s predstavnicima medija.

Sir Lewis Hamilton četvrti je vozač formule 1 koji je postao vitezom, a prije njega taj su naslov ponijeli sir Jack Brabham, sir Stirling Moss i sir Jackie Stewart. No, 36-godišnji Hamilton je prvi koji je viteški naslov primio kao aktivni natjecatelj.

Foto: POOL Lewis Hamilton poses with his mother Carmen Lockhart for a photo after he was made a Knight Bachelor by Britain's Charles, Prince of Wales, during an investiture ceremony at Windsor Castle in Windsor, Britain, December 15, 2021. Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Hamilton je tijekom netom završene sezone, u kojoj je na dramatičan način ostao bez osmog naslova svjetskog prvaka, postao prvi vozač s više od 100 pojedinačnih pobjeda, a trenutačno se zaustavio na brojci od 103.

No, vozaču Mercedesa je ostao gorak okus poraza u posljednjem krugu nedjeljne Velike nagrade Abu Dhabija, u kojem mu je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu u dvojbenim okolnostima odnio peti uzastopni i rekordni, osmi naslov svjetskog prvaka.