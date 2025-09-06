Naši Portali
KAKVA VIJEST

Legendarni Zinedine Zidane senzacionalno uskoro dolazi na Maksimir? Lansirana je prava bomba

VL
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 14:09

Kao kandidati za klupu spominju se brojni ugledni stručnjaci, a ime Zinedinea Zidanea je najglasnije odjeknula u turskim medijima.

Turski velikan Fenerbahče je nedavno otpustio ekscentričnog trenera Josea Mourinha i još traga za trenerom koji će momčad povesti na Maksimiru protiv Dinama u prvom kolu Europske lige koje je na rasporedu 24. rujna. Kao kandidati za klupu spominju se brojni ugledni stručnjaci, a ime Zinedinea Zidanea je najglasnije odjeknula u turskim medijima. 

- Predsjednik Fenerbahčea Ali Koç i njegova uprava žele predati momčad menadžeru koji je postigao uspjeh svjetske klase. Proces pregovora dosegao je ključnu fazu, a Zinedine Zidane uskoro stiže i Istanbul na potpis ugovora. Zatim će klub sve obznaniti na društvenim mrežama - piše turski Haberler. 

Međutim, ovu informaciju treba uzeti s rezervom jer poznato je da je Zidaneu prioritet postati sljedeći izbornik Francuske, što bi se moglo dogoditi budući da će Didier Deschamps napustiti tu poziciju nakon svjetskog prvenstva iduće godine. No, puno turskih portala prenijelo je ovu vijest tako da ova senzacija i nije toliko nemoguća. 

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
Europska liga Zinedine Zidane Fenerbahce Dinamo

