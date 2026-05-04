VIDEO Bivši napadač Juventusa u centru skandala u Turskoj: Okružili ga zaštitari i policija

Turski Amedspor izborio je ulazak u elitni rang tamošnjeg nogometa u drami zadnjeg kola. Odigrali su 3:3 u gostima kod Igdira što im je bilo dovoljno za drugo mjesto na ljestvici i plasman u Superligu. Ipak, nakon utakmice puno se više priča o skandalu u koji je bio uključen napadač Ameda Mbaye Diagne.

Gosti su slavili ulazak u prvu ligu sa svojim navijačima, a 34-godišnji Senegelac tijekom slavlja izvadio je zastavu svoje zemlje nakon čega su opkolili zaštitari koji su mislili kako je riječ o kurdskoj zastavi. Diagnea je potom policija otpratila u svlačionici budući da nisu uspjeli zaštitarima objasniti kako je riječ o zastavi Senegala. Zaštitari su mu zastavu pokušali i oduzeti, ali on im to nije dozvolio.

Ahahahahah polisler Diagne’nin açtığı Senegal’in bayrağını örgüt bayrağı zannettiler 😁😁😁 pic.twitter.com/F6WBpQWixO — Murat K (@muratkamed) May 4, 2026

Diagne je i najzaslužniji igrač za ovosezonski uspjeh Amedspora. U turskog drugoligaša je stigao prošlog ljeta nakon dvije godine u Saudijskoj Arabiji te je zabio 29 golova u 36 nastupa. Dolazak u Amed za njega je bio povratak u Tursku gdje je već igrao za Karamguruk, Kasimpasu i Galatasaray.

Jedan dio karijere proveo je i u talijanskom velikanu Juventusu, no nikada nije upisao službeni nastup za Staru Damu. Najpoznatiji je po vremenu u Galati gdje je zabio 26 golova u 62 nastupa.