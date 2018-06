Dalića razočarao detalj s kraja utakmice: Nije to napravio i pao mi je u očima

Put je bio naporan, došli smo u hotel oko 6, doručkovali i na spavanje. Ali znate kako je, adrenalin drži, jer stvarno je bila vrhunska utakmica, i čovjek ne može nakon nje ostati miran. Mučim se šest mjeseci razmišljajući hoćemo li i kako proći grupu i sada mi je napokon laknulo, sad možemo dalje - govorio je dan pobjede Hrvatske 3:0 nad Argentinom Zlatko Dalić, a prenosi 24 sata.

Izbornik je igračima dan nakon pobjede dao slobodan dan, a jedino se proslavio 100. Ćorlukin nastup.

- Naravno da o ovom scenariju nisam ni razmišljao niti sam ga očekivao, pogotovo ne da imamo gol razliku 5-0. Sretan sam, ali pred nama su novi ciljevi. Ja prvi ne smijem biti euforičan, moram ostati čvrsto na zemlji, ne smijem pametovati...

[video: 25514 / ]

- Kad smo dali drugi gol Argentini, vjerujte mi da sam htio potrčati u zagrljaj igračima, ali sam se sjetio one Turske u Beču i odmah sam otišao do klupe kako bih napravio zamjenu.

Dalića je posebno razočarao potez argentinskog izbornika Jorgea Sampaolija koji mu ništa nije rekao nakon utakmice.

- To me žalosti. Da čovjek izgubi utakmicu i ne pozdravi. Nikad nisam otišao s terena a da nisam pozdravio protivnika, izgubio ili dobio. Nikad. Uoči utakmice poklonio sam mu hrvatski dres i sad mi je baš drago da će mu za uspomenu ostati taj lijepi poklon. Moraš biti dostojanstven i čestitati, bez obzira što se dogodilo. Red je čestitati momčadi koja te dobila, koja te razvalila, bez obzira u kojoj ti muci bio i problemima. On to nije napravio i pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener - otkrio je Dalić pa otkrio da su mu se od bivših izbornika javili Ante Čačić, Niko Kovač, Branko Ivanković, Zlatko Kranjčar i Ćiro Blažević.