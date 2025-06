Legendarni Talijan: Dovođenje Modrića je bizarno, pa on će uskoro napuniti 40 godina

Nešto što bi prije samo nekoliko dana zvučalo kao utopija ili šala, sada je realna opcija. Talijanski i europski nogometni velikan Milan je, prema pisanju tamošnjih medija, zgotovio pregovore s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (39) za dolazak u redove rossonera. Legendarni hrvatski veznjak je u svibnju objavio da njegova 13-godišnja era u Real Madridu završava ovog ljeta, a za kraljevski klub će svoje zadnje utakmice odigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu koje počinje 14. lipnja u SAD-u. Modrićev ugovor s Realom istječe 30. lipnja.

Ono što zasad znamo jest činjenica da je Milan Modriću ponudio jednogodišnji ugovor uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana, s godišnjom plaćom od 3,5 milijuna eura. Podsjetimo, godišnja plaća u Real Madridu mu je prošle sezone bila 10,5 miljuna eura. Isto tako znamo da je Modrića u Rijeci, gdje se hrvatska reprezentacija priprema za kvalifikacijske utakmice za SP, posjetio novi sportski direktor Milana, bivši albanski nogometaš Igli Tare.

Zašto se Milan odlučio za Modrića? Sportski direktor Tare i novi-stari trener Milana Massimiliano Allegri su se vrlo brzo složili da igračkom kadru Milana treba lider i netko tko će iskustvom i primjerom biti podrška i pokazatelj visokog standarda suigračima. Smatraju da takvu figuru Milan nije imao u netom završenoj sezoni. Allegri je stoga nedavno nazvao Modrićevog dosadašnjeg trenera u Realu, sadašnjeg izbornika Brazila, a i bivšeg trenera Milana Carla Ancelottija te ga pitao za mišljenje o dovođenju Modrića u Milan. Baš nakon tog poziva Milan se počeo sve intenzivnije angažirati oko Luke.

Mnogi nogometni ljubitelji iz Italije na ove vijesti gledaju s određenom skepsom uzevši u obzir da će Modrić u rujnu napuniti 40 godina, no oni koji su ove sezone u Realu pratili Modrićevu razinu igre svjesni su da su te skepse prvoloptaške te da Luka unatoč svojoj dobi itekako još ima što za ponuditi na ovako visokoj razini. Milan osmim mjestom u završenoj ligaškoj sezoni nije osigurao nastup u europskim natjecanjima za iduću sezonu, pa će tako ritam od većinom jedne utakmice tjedno i maksimalno 45 utakmica u sezoni biti znatno lakši od, recimo, Realove 62 utakmice prošle sezone, od kojih je Modrić nastupio čak u 57 i pokazao svoju pripremljenost.

A Modrićev transfer komentirao je i legendarni talijanski trener Arrigo Sacchi koji također upozorava na Lukine godine. "Milane, budi oprezan s Modrićem. S 40 godina može igrati samo povremeno", naslov je članaka koji je Sacchi objavio u Gazzetti dello Sport.

"Hrvat ne bi smio biti doveden s očekivanjem da bude nositelj igre kao u svojim najboljim danima. Nadam se da je ovaj potez dogovoren uz suglasnost novog trenera Maxa Allegrija.

Ključno pitanje za Milan glasi: jesu li Rossoneri napravili pravi potez usmjerivši se na Modrića? Riječ je o igraču koji se približava četrdesetoj i koji u posljednje dvije sezone nije bio standardni član prve postave Reala. Takva odluka djeluje bizarno, pogotovo jer bi Milan trebao ulagati u mlađe snage kako bi ponovno izgradio momčad i vratio vjeru navijača nakon razočaravajućih sezona.

Pokušao sam sagledati situaciju iz perspektive trenerskog stožera i dublje razumjeti motive za dovođenje Modrića. Financijski gledano, transfer ima smisla: dolazi bez odštete, a plaća mu je oko 3,5 milijuna eura godišnje.

U tom kontekstu, to može biti racionalna odluka. Uz to, mnogi mlađi igrači koštaju znatno više, a nemaju Modrićevo iskustvo ni tehničku razinu. No, treba biti realan, u toj dobi njegova uloga može biti samo povremena", smatra Sacchi.