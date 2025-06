Oglasio se Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poslao jasnu poruku Talijanima oko Luke Modrića

Zvonimir Boban prisustvovao je događaju "Sky Inclusion Days" u Milanu, u organizaciji talijanskog Sky Sporta, gdje je, između ostalog, komentirao i uzavrelu situaciju oko budućnosti Luke Modrića. Na pitanje o mogućem dolasku Modrića u Milan, klub čije je boje i sam branio, Boban je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu, s dozom humora, ali i jasnom porukom: "Luka Modrić je jedan dan u Miamiju, drugi dan je u Saudijskoj Arabiji, treći dan je u Dinamu, četvrti u Cataniji, peti u Milanu," rekao je Boban uz smijeh. "Sada, dok on ne odluči, nema potrebe ni komentirati. Nakon toliko godina u Real Madridu, sigurno mu treba vremena za odluku. Jednom kada je donese, on će je komentirati, jer ovako nema nikakvog smisla. Očito je da je on cjelovit i da još uvijek može pružiti sjajan nogomet bilo kojoj momčadi u koju ode."

Ova Bobanova izjava dolazi u trenutku kada su se pojavile informacije, prema napisima dijela medija, da je upravo Boban, u ime Dinama, kontaktirao Luku Modrića s ambicioznim ciljem da ga vrati u hrvatski nogomet. Prema tim navodima, Modrić je odbio ponudu zagrebačkog kluba jer je navodno vrlo blizu postizanja dogovora s Milanom. Talijanski mediji čak spekuliraju da bi Modrić već početkom idućeg tjedna trebao potpisati za Rossonere, uz godišnju plaću koja bi se kretala između 3 i 3.5 milijuna eura. Očekuje se potpisivanje jednogodišnjeg ugovora, s mogućnošću produljenja suradnje na još jednu sezonu.

FOTO Dok mu se klanja čitav svijet, Luka Modrić opet pokazuje kakva je veličina

FOTO Dok mu se klanja čitav svijet, Luka Modrić opet pokazuje kakva je veličina

Unatoč medijskim špekulacijama i navodnom konkretnom Dinamovom interesu, Boban je u Milanu ostao prilično suzdržan po pitanju detalja oko Modrićeve budućnosti, naglašavajući kako odluka leži isključivo na samom igraču. Njegove riječi da je Modrić "cjelovit i može još dati sjajan nogomet bilo kojoj momčadi" nedvojbeno potvrđuju izuzetno visoko mišljenje koje ima o kapetanu hrvatske reprezentacije, neovisno o tome hoće li njegova sljedeća nogometna destinacija biti San Siro, Maksimir ili neka treća, možda i egzotičnija opcija. Boban je istaknuo kako Modrić, nakon dugog i trofejima ovjenčanog razdoblja u Real Madridu, apsolutno zaslužuje vrijeme potrebno za promišljanje i donošenje tako važne odluke o nastavku svoje karijere.

Tijekom svog opširnog izlaganja na "Sky Inclusion Days", Zvonimir Boban se, kao bivši igrač i dužnosnik Milana, dotaknuo i aktualnog stanja u tom talijanskom velikanu, ne libeći se uputiti i oštre kritike na račun prethodnog načina vođenja kluba. "Mislim da se barem shvatilo koliko je bilo pogrešno, koliko je bilo nesposobnosti, koliko je bilo umišljenosti da se klub može voditi kao tvrtka, a ne kao Klub, što Milan mora biti," rezolutan je bio Boban. S druge strane, izrazio je optimizam i pohvalio nedavni dolazak novog sportskog direktora, Iglija Tarea, za kojeg smatra da je "pravi sportski direktor" koji duboko razumije nogomet te da će biti ključna figura u naporima da se Milan vrati na staze stare slave. Boban je također izrazio nadu da će i novi trener Massimiliano Allegri, zajedno s cijelom klupskom strukturom, uspjeti vratiti Milan tamo gdje, prema njegovom mišljenju, i pripada – u samu završnicu borbe za naslove talijanskog prvaka i Ligu prvaka.

Analizirajući igrački kadar Milana, Boban je istaknuo kako je prošle sezone uočio "mnogo problema u obrambenom dijelu momčadi", dok je ustvrdio da su vezni red i napad bili na visokoj razini. "Imate Fofanu koji je odličan igrač. Imate brzinu kao nijedna druga momčad u Italiji, s Leaoom, Pulisicem i Reijndersom koji je nevjerojatan i može prelomiti utakmicu. Dakle, Milan ima ogroman potencijal. Trebaju malo srediti obranu jer je, po mom mišljenju, to veliki problem Milana," kazao je Boban, dodavši kako smatra i da je akvizicija napadača Gimeneza, unatoč njegovim početnim poteškoćama iz "tisuću razloga", ipak dobar potez za klub. Njegove stručne opaske o Milanu, klubu u kojem je ostavio neizbrisiv trag kao igrač, a kasnije imao i značajnu ulogu u upravljačkim strukturama, uvijek izazivaju veliku pažnju na Apeninskom poluotoku, pogotovo nakon njegovog ranijeg, prilično burnog odlaska iz kluba.

Zanimljivo je primijetiti da, dok Zvonimir Boban u Italiji prilično diplomatski i s dozom humora komentira Modrićevu budućnost te detaljno analizira stanje u Milanu, informacije koje stižu iz Hrvatske sugeriraju da je upravo on, kao prvi čovjek Dinama, bio taj koji je pokušao realizirati ono što bi bio jedan od najsenzacionalnijih transfera u povijesti hrvatskog nogometa – povratak Luke Modrića na Maksimir. Taj navodni pokušaj, iako zasad nije urodio plodom, jasno pokazuje visoke ambicije novog predsjednika Dinama da osnaži momčad i vrati joj neprikosnovenu dominaciju u domaćim okvirima, ali i da ostvari zapaženiji rezultat na europskoj sceni. Modrićevo odbijanje, ukoliko su medijski napisi točni, i njegova navodna sklonost prelasku u Milan, stavljaju Bobanove komentare o Modrićevoj neodlučnosti u vrlo zanimljiv kontekst, sugerirajući da je možda i sam bio jedan od onih koji su s nestrpljenjem čekali Lukin konačni odgovor.