Legendarni svjetski prvak ima rijedak poremećaj: Liječnici se pitaju kako uopće može hodati!

Slavni talijanski nogometaš Gianluca Zambrotta vratio se kući nakon što je imao operativni zahvata na lijevoj nozi. Svjetski prvak iz 2006. godine te bivši igrač Juventusa, Barcelone i Milana napustio je kliniku u Bologni gdje je prošlog tjedna podvrgnut operaciji korekcije tzv. varus deformiteta. U pitanju je deformitet zbog kojeg osoba poprima izgled nogu u obliku slova O.

Zambrotta se javio pratiteljima na Instagramu te objavio svoju fotografiju na štakama, zahvalio svima na podršci i dodao: 'Polako, ali ravno naprijed...'. Ranije su mediji pisali da se liječnici čude kako uopće može hodati.

Zahvat kojem je Zambrotta bio podvrgnut naziva se osteotomija. Bivši nogometaš je objasnio o čemu se: 'U praksi mi ispravljaju noge tako što mi režu male dijelove kosti iznad i ispod te mi ugrađuju pločice'.

Radi se o preventivnoj operaciji kako bi se što duže moguće odgodila ugradnja totalne proteze, za koju je rekao da će se morati ugraditi za nekoliko godina.