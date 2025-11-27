FOTO Dinamov Slovenac ljubi tajanstvenu plavušu, a otkrio je hobi kojim ruši predrasude o nogometašima

Zagrebački Dinamo večeras očekuje jedna od najzahtjevnijih utakmica u ovosezonskoj Europa ligi, gostovanje kod Lillea na stadionu Pierre Mauroy, gdje će igrači trenera Marija Kovačevića pokušati napraviti još jedan korak prema plasmanu u sljedeću fazu natjecanja. Kako bi ostvarili cilj modri će trebati vođu, a posljednjih tjedana tu ulogu bez kapetanske trake besprijekorno obavlja Miha Zajc. Slovenski veznjak ovog je ljeta u Zagreb stigao iz turskog Fenerbahcea i brzo se prometnuo u važnu figuru Dinamove igre. Iako glasan na terenu, Zajc je potpuna suprotnost u svom privatnom životu, kojeg vješto skriva od znatiželjnih pogleda.

Ovaj 31-godišnjak dugi niz godina sretno je zaljubljen u lijepu plavušu kojoj se ne zna ime. Jedino što je dostupno javnosti su njihove zajedničke fotografije objavljene na Zajcovom Instagram profilu gdje ga prati preko 200 tisuća ljudi. Iz priloženog se može zaključiti da Miha u svojoj odabranici ima veliku podršku gdjegod igrao, od Italije preko Francuske do Turske. Posljednja objava u kojoj ih možemo vidjeti zajedno datira iz lipnja 2023. godine, kad su slavili osvajanje trofeja s Fenerbahceom. Također, par je prije šest godina slavio Božić u Istanbulu, a nerijetko se odlučuju otići na romantične izlete u gradove poput Rima i Firence.

Inače, Zajc se ne uklapa u stereotipe o nogometašima. U jednom ragovoru za slovenske medije priznao je kako nije ljubitelj društvenih mreža i da obožava čitati knjige. - Veliki sam ljubitelj čitanja. Zadnja knjiga koja mi je došla u ruke je Ugovor Mojce Širok. Dugo poznajem njezine knjige, spisateljica je s naših prostora. Ljeti imam dovoljno vremena za čitanje, ali tijekom sezone često ostanem bez energije. Čitam u vlaku dok putujemo na utakmice, inače mi ponestane vremena - kazao je za govorise tadašnji igrač Empolija.

Dodao je i da najviše voli kriminalističku tematiku povezanu s mafijom i politikom. - Volim kad knjiga ima dodira sa stvarnošću pa se lakše poistovjetim s pričom - poručio je Miha, koji je tijekom boravka u Toskani naučio pričati talijanski jezik. - Čitam na slovenskom jer tek učim talijanski. Čitam dječje knjige na talijanskom - rekao je uz smješak.

Podsjetimo, Zajc je punih osam godina nastupao za slovensku reprezentaciju u čijem je dresu odigrao 39 utakmica uz osam postignutih pogodaka. Rođen je 1. srpnja 1994. u Šempeteru pri Gorici, u seniorskom je nogometu debitirao sa 17 godina nastupivši za ljubljanski Bravo Interblock u drugoj ligi, a ubrzo potom zaigrao i u elitnom rangu slovenskog nogometa, prvo nakratko na posudbi u Olimpiji, a potom i u Celju godinu i pol dana.

- Presretan sam što sam postao dio ovog kluba. Dinamo je veliki klub s bogatom poviješću i ogromnim ambicijama, i za mene je velika čast nositi ovaj dres. Jedva čekam istrčati pred navijače na Maksimiru. Spreman sam preuzeti odgovornost, raditi naporno i pomoći momčadi u ostvarivanju ciljeva, a tu najviše mislim na osvajanje naslova prvaka Hrvatske - izjavio je Miha prilikom potpisivanja ugovora.