NEOBIČAN ŽIVOT

Legendarni igrač Dinama bio je hladnokrvni ubojica. Njegova izjava je jeziva, a presudu je dočekao s osmijehom

Franjo Glaser
Hrvatski nogometni savez
Autor
Tomislav Dasović
23.10.2025.
u 15:02

Nakon što je bio priveden zbog sumnje na ubojstvo, Glaser je bio potpuno miran i uvjeren da će izbjeći zatvorsku kaznu. No njegovi suigrači, koji su svjedočili svađi Glasera i Stokića, potvrdili su da im je Franjo priznao da je gurnuo mladića u Savu. – Ne brinite se, isplivat će negdje – prepričao je jedan suigrač jezivu Glaserovu izjavu.

Franjo Glaser (1913.-2003.) bio je jedan od najvećih vratara u povijesti ovih prostora, legenda beogradskog BSK i zagrebačkog Građanskog, te reprezentativac Kraljevine Jugoslavije (35 nastupa), Banovine Hrvatske i Nezavisne Države Hrvatske (ukupno 11 nastupa).

O Glaseru, mitskoj vratarskoj pojavi, dobar glas pronio se širom Europe, pa je tako jedan engleski nogometni portal zabilježio kako je veličanstveni Osječanin između 1933. i 1949. godine, braneći za BSK, Građanski, Partizan i splitski Mornar, nanizao čak 1225 nastupa među vratnicama. Uza sve svoje vratarske vrline, Glasera je pratio glas “crne mačke” za izvođače jedanaesteraca. Navodno je imao zastrašujuću statistiku; primio je samo 21 pogodak iz čak 94 penala koje su mu pucali!

Ključne riječi
golman legenda Dinamo

