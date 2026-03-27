Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
BORBA SA ZDRAVLJEM

Legendarni hrvatski reprezentativac nalazi se u bolnici: 'Tko zna koliko ću još dugo živjeti'

EKSKLUZIVNO Ivan Klasnić, ambasador hrvatske reprezentacije na predstojećem Euru: Sigurno ćemo proći grupu
Stjepan Meleš
27.03.2026.
u 08:15

Klasnić već godinama vodi tešku borbu sa zdravljem. Legendarni hrvatski reprezentativac dugo se muči s ozbiljnim problemima s bubrezima, a tijekom karijere uzimao je lijekove koji su pogoršali njegovu zdravstvenu situaciju

Nakon utakmice Hrvatske i Kolumbije posebnu je pozornost privukla izjava mladog stopera vatrenih i HSV-a Luke Vuškovića, koji je pogodak posvetio bivšem hrvatskom reprezentativcu Ivanu Klasniću koji već dugo vremena vodi borbu sa zdravljem i trenutno se nalazi u bolnici.

- Posvetio bih ovaj pogodak gospodinu Klasniću, koji je, nažalost, sada malo u bolnici. Nije mu najlakše - izjavio je mladi Vušković.

Klasnić već godinama vodi tešku borbu sa zdravljem. Legendarni hrvatski reprezentativac dugo se muči s ozbiljnim problemima s bubrezima, a tijekom karijere uzimao je lijekove koji su pogoršali njegovu zdravstvenu situaciju. 

Nakon loših liječničkih nalaza 2005. godine liječnici su krajem sljedeće godine odlučili da Klasnić mora na transplantaciju bubrega. Prvi bubreg donirala mu je majka, no transplantirani organ nije se adaptirao u organizmu. Samo osam tjedana poslije uslijedila je nova operacija i transplantacija bubrega njegova oca, s kojim je Klasnić živio skoro deset godina.

O svojoj borbi Klasnić je više puta govorio u javnosti bez skrivanja. Prošle je godine na Instagramu objavio snažnu i emotivnu poruku.

-. Nije lako izdržati tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći: Sretan sam. Živim. I uživam u svakom pojedinom danu. Ovaj me dan podsjeća na to koliko je život vrijedan - i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od svake prepreke. Želim da moja priča ohrabri i druge - da vide da se isplati boriti, bez obzira na to koliko je put težak. Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mojeg života i hvala vam što danas smijem slaviti s vama. Na mnogo sljedećih godina - punih zdravlja, radosti i života - objavio je tada Klasnić.

