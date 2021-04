Legendarni dinamovac: Plavi, budite motivirani kao mi u rušenje Partizana 1997.

Često se pisalo o Dinamovim povijesnim utakmicama, no ova današnja s Villarrealom doista je povijesna jer večeras od 21 sat plavi će se boriti za ulazak u polufinale Europske lige. Stoga smo se i prisjetili nekih najvećih utakmica u povijesti plavih, u nadi da će ova današnja postati najveća. Jednu od najvećih utakmica odigrao je Marijan Čerček. Kao klinac zaigrao je u finalu Kupa velesajamskih gradova protiv Leedsa i na kraju slavio.

– Teško mi je uspoređivati jer se puno toga promijenilo, nogomet je znatno napredovao od mojeg vremena – kaže Čerček koji tu 1967. i te kako dobro pamti, a sjeća se i da nije osjećao pritisak uoči te finalne utakmice.

Čerček slavio i nad Realom

– Ma ja sam vam tada imao 18 godina i jedino o čemu sam mislio bilo je hoću li igrati. To mi je bilo jedino važno, tako da sam u

utakmici bio bez opterećenja. No, mislim da ni ovi današnji dečki ne bi trebali biti pod nekakvim pritiskom, opterećenjem. Pa oni su već dovoljno napravili, a sada u utakmici s Villarrealom i nemaju što izgubiti. Izgubili su doma u prvoj utakmici, i sad je u igri samo pobjeda u Španjolskoj. Naravno da ne treba bezglavo srljati, ali oni će najbolje znati kako doći do željenog rezultata. Optimističan sam jer vidim kako ti dečki igraju. Pa razbili su veliki i jaki Tottenham, a brojni drugi veliki klubovi to nisu uspjeli – kaže Čerček koji drži da su plavi zaslužili veliko slavlje.

– Nas su 1967. sjajno dočekali, ali slično su već sada zaslužili i ovi dečki. Još ako prođu... Baš mi je bilo drago što su navijači nakon 3:0 nad Tottenhamom došli pred stadion i slavili s igračima. Pravi navijači su uvijek uz Dinamo. Znam da je sada bilo kakvo slavlje upitno zbog pandemije, ali naši dečki zaslužili su da ih se slavi – zaključio je Čerček.

Za one koji ne znaju, Marijan Čerček igrao je za Dinamo u jedinoj pobjedi plavih u Španjolskoj. Doduše, u prijateljskoj utakmici pred, neki kažu, 130.000 gledatelja, a pobijedili su veliki madridski Real s 4:3. Vicente del Bosque zabio je dva gola za vodstvo Reala, no momčad Miljana Miljanića potopljena je u nastavku pogocima Bonića, Senzena, Tukše i Devčića. Pa neka se danas ponovi taj rezultat.

Sa 1967. godine skočili smo na legendarnu 1982. i Dinamovo osvajanje naslova prvaka nakon 24 godine suše. Naslov je izboren u Skoplju 3:0 pobjedom nad Vardarom.

– Gledajući trenersku karijeru, najveća utakmica mi je ona s tadašnjom Croatijom protiv Partizana 1997. i pobjeda 5:0, a u igračkoj karijeri sigurno ta u Skoplju – kaže nam legendarni vratar plavih Marijan Vlak prisjećajući se tog susreta s Vardarom.

– Vardar je bio strašno “nabrijan” na tu utakmicu, ne znam zbog čega, valjda zato što smo u Skoplje došli osvojiti naslov pr-

vaka. I svega je bilo tamo prije utakmice, za vrijeme utakmice i nakon nje. Svakakve smo incidentne događaje doživjeli, na terenu su nas tukli, a bilo je udaranja i u tunelu. No, baš tamo pokazali smo pravi karakter i pobijedili s 3:0.

Dva je pogotka postigao Snješko Cerin, a jedan Cico Kranjčar. No, za takvu se utakmicu momčad morala dobro pripremiti.

– Ma to je Ćiro Blažević napravio na svoj način, on je u tome najjači. Pripremio nas je na to što nas čeka, najvažnije je bilo da se ne prestrašimo, da se ne povučemo i samo čekamo da nam zabiju gol. Odmah smo krenuli kako treba i napravili sve na najbolji način – prisjeća se Vlak.

Plavima i danas treba dobra priprema za utakmicu, iako je Villarreal drukčija priča od Vardara.

– Nije to za usporedbu, Vardar je jedno, a Villarreal je momčad koja igra nogomet, koja želi igru i nadigravanje. Sigurno je da se treba dobro pripremiti i za današnji susret, da u utakmicu treba ući bez imalo straha. Pa Dinamo i uz poraz u prvoj utakmici ima aktivan rezultat i s pravom računa da tamo može doći do pobjede, koliko god suparnik bio težak i ozbiljan. Vidim s koliko poštovanja trener Villarreala govori o Dinamu, bit će i Španjolci jako motivirani jer puno očekuju od tog natjecanja. Sviđa mi se kako govori

Unai Emery, ali i normalno je da danas svi cijene Dinamo jer je postao europska konstanta. Nadajmo se da će plavi nastaviti svoj put u Europskoj ligi, smatram da je današnja utakmica rezultatski potpuno otvorena i da će biti baš zanimljiva – zaključio je Marijan

Vlak.

Partizan je ipak bio poseban

I on je sjajno kao trener plavih pripremio Dinamo za onu legendarnu utakmicu i 5:0 pobjedu nad Partizanom, nakon što su plavi u Beogradu pobijeđeni s 1:0. No, plavi su u Zagrebu igrali maestralno. Sad bi tako trebali igrati i u Villarrealu.

– Ova današnja utakmica ipak nije kao ona s Partizanom, ona je ipak zbog svega bila posebna. Za nju nas nije trebalo posebno motivirati, a bili smo puni samopouzdanja jer smo već u Beogradu shvatili da smo bolji. No, ova današnja ima sličan naboj jer se ipak radi o borbi za polufinale Europske lige. I Dinamo nije bez izgleda, gledao sam Villarreal u utakmici s Osasunom, dosta se gubio tijekom igre. Ono što je mogao izgubiti, Dinamo je izgubio u Zagrebu, a sada u uzvratu može samo dobiti, više nema što izgubiti. Neka dečki budu motivirani kao mi u susretu s Partizanom i bit će odlično – uz smiješak zaključio je Goran Jurić koji je vodio obranu plavih protiv Partizana te 1997. godine.