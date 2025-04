Legenda velškog kluba objasnila Modrićevo ulaganje: 'Ima dobar osjećaj za ozbiljan posao. To nije mala stvar'

Nakon što je objavljena vijest da je Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Reala, postao suvlasnik nogometnog kluba Swansea, potražili smo u Mostaru Džemala Hadžiabdića. Naime, Džemal je u Swanseaju proveo tri sezone, do 1980. do 1983. godine, bivši je nogometaš Veleža i odigrao je od 1974. do 1978. godine 20 utakmica za reprezentaciju bivše Jugoslavije.

Luka sjajan u 39. godini

– Davno sam otišao iz Swanseaja, ali ostao sam u dobrim odnosima s igračima svoje generacije. Kada se pročula vijest o Modriću, odmah su me zvali da pitaju kako to, otkud to, zašto... Iskreno, i mene je iznenadila vijest da jedan od najboljih hrvatskih i svjetskih nogometaša svih vremena postaje suvlasnik jednog velškog kluba. Ali, uvjeren sam da Modrić nije pogriješio i da je imao dobre savjetnike kamo uložiti novac – kaže Hadžiabdić.

Modrić će se priključiti vlasničkoj ekipi u kojoj su Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris i Jason Cohen.

– Swansea trenutačno igra u Prvoj engleskoj ligi, na sredini je tablice, a Modrićevim dolaskom vjerujem da klub želi u dogledno vrijeme u Premiership. Inače, Modrića jako cijenim, u 39. godini igra kao mladić. Cijenim ga kao nogometaša, ali i kao čovjeka. Očigledno ima i smisla za ozbiljne poslove. Biti suvlasnik jednog nogometnog kluba nije mala stvar i želim mu puno sreće – istaknuo je Džemal.

Je li nogomet u Swanseaju popularan?

– Popularan je kada igra protiv Cardiffa. To je kao da igraju Dinamo – Hajduk. Važnije je pobijediti Cardiff nego bilo koga drugoga. Tako je bilo kada sam ja igrao, tako je i danas. Ljudi u Walesu vole nogomet, daleko od toga, ali priznaju samo vrhunske rezultate, ne zanima ih prosjek. Kada sam došao u ovaj grad, puno je popularniji bio ragbi. Na utakmicama ragbija bilo je puno više gledatelja nego na utakmicama nogometnog kluba. Inače, trebao sam igrati u Lyonu, ali nisam prošao na liječnikom pregledu pa sam završio u Swanseaju. Osim mene, samo je još jedan igrač s područja bivše Jugoslavije igrao za ovaj klub – Ante Rajković. Moram priznati da sam u Swansea došao na kraju svoje igračke karijere, jer već sam bio i pao u formi. U to vrijeme puno je igrača bivše Jugoslavije dolazilo i igralo na Otoku.

U 89 utakmica za Swansea postigli ste i jedan pogodak?

– Da, postigao sam pogodak kada smo igrali protiv Chelseaja. A na vratima londonskog kluba bio je Borota. Ma, prešla mi lopta preko noge i ušla u mrežu.

U klubu vam je suigrač bio legendarni John Toshack, rođeni Velšanin?

– Njegovim dolaskom preporodila se igra Swanseaja. Kasnije je bio i uspješniji trener ovog kluba. Došao je u klub kao velika zvijezda, nakon osam godina igranja u Liverpoolu.

Dobri ste prijatelji s Mužinićem i Šurjakom?

– To prijateljstvo nastalo je u reprezentaciji bivše Jugoslavije. Uvijek bismo se zajedno vraćali iz Beograda do Splita i tako smo se godinama družili. I danas se s njima često čujem, ponekad se i vidimo. Mužinić je u isto vrijeme kada sam bio tamo igrao u Velikoj Britaniji, za Norwich...

Džemalovo ime urezano je na zid slavnih Swansea Cityja za njegovu generaciju, bio je dio filma o Johnu Toshacku. Mnogi ga smatraju, uključujući njegova prijatelja i klupsku legendu Alana Curtisa, jednim od najboljih Swanseajevih igrača. Ipak, iako je njegov talent bio cijenjen, loš engleski jezik i skromno ponašanje učinili su da Hadžiabdić nikada u potpunosti nije dobio odgovarajući tretman nakon avanture u Walesu.

Trenerska karijera u Kataru

Otkud nadimak Čorba?

– U Mostaru je tada bilo tako. Živjeli smo po malim ulicama. Ja sam živio u jednom malom sokaku i jedan čovjek vidio me kako brzo vozim bicikl pa je povikao: "Vidite kako je ovaj mali čorbast!" Volio sam sresti mostarskog umjetnika Icu Voljevicu, boema i dobričinu. On je svom društvu objasnio da je moj otac bio šofer, radnička klasa. Rekli su mu da je čorba, pa sam i ja tako prozvan.

Trenersku karijeru gradili ste u Kataru i Emiratima. Proveli ste tamo 15 godina...

– Trebao sam biti pomoćnik Duška Bajevića u reprezentaciji BiH, ali na vrijeme sam shvatio kada se trebam povući. Neke odluke su teške. Vodio sam više klubova, stekao brojne prijatelje i suradnike. Nemam za čime žaliti – zaključio je Džemal.