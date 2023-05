Legenda Srbije: Ja uđem, a Hrvati u totalnom šoku... Tišina, muk

Izbornik reprezentacije Srbije, nekada slavni reprezentativac Dragan Stojković, u emisiji 'Mojih top 11' na N1 govorio je među ostalim o čuvenoj utakmici Hrvatska – SR Jugoslavija 2:2, u listopadu 1999. godine, u kojoj su vatreni ostali bez plasmana na EP.

- Mi smo tamo (u Zagreb) otišli dosta opušteno jer smo prije toga svladali Makedonce, i s dubokim uvjerenjem da igramo za EP. Ne smiješ izgubiti utakmicu... Hrvate je samo pobjeda vodila na EP, a nas pobjeda i neodlučeno, a poraz ne. Bila je posebna atmosfera, naelektrizirano sve, zbog politike i zbog svega. S njihovim igračima nikakvih problema, nikakvih iskri nije bilo, ni psovki, prijetnji, ružnih riječi, jer smo se mi međusobno dobro poznavali. Utakmica je počela furiozno, Alen (Bokšić) nam daje gol, 1:0. Mi se vraćamo poslije toga, Ladić tu intervenira dosta početnički, ne snalazi se kod tih golova, mi okrećemo na 2:1, i onda naravno detalj kojega ćemo se svi sjećati: Batica Mirković dobiva crveni karton nakon dvoboja s Jarnijem. I mi imamo 2:1, nema veze, nebitno, idemo u drugo poluvrijeme u sustavu 4-4-1, izdržat ćemo... Ali nije bilo lako. Zato što već na početku drugoga poluvremena primili gol. Meni je izgledalo da je pao čim smo krenuli s centra. I sad do kraja boriš se za tih 2:2, s igračem manje. U tim trenucima najteže je bilo Batici Mirkoviću, jer bi on u slučaju našega poraza bio označen najvećim krivcem. Kad je završilo 2:2, bio je jedan od najsretnijih ljudi na svijetu – ispričao je Stojković pa nastavio:

- Poslije utakmice tišina, muk na stadionu, a u našoj svlačionici nije bilo nekog velikog slavlja, ludovanja. Ušao sam par koraka u svlačionicu Hrvata, oni su bili u totalnom šoku, pozdravio sam se s Alenom (Bokšićem), Šukerom, rekao sam im 'momci, glavu gore', bilo je to kolegijalno baš. Jako im je teško bilo. Oni su taj neodlučeni ishod doživjeli kao najveći poraz. A mi smo pokazali ljudskost i kolegijalnost...

Stojkovićevih idealnih 11 s kojima je igrao izgleda ovako: D. Pantelić (Jugoslavija), Renica (Verona), Belodedić (C. zvezda), Torres (Nagoya), Jugović (Jugoslavija), Prosinečki (C. zvezda), Sušić (Jugoslavija), Waddle (Marseille), Pančev (C. zvezda), Papin (Marseille), Mijatović (Jugoslavija), trener Wenger (Nagoya).