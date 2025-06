Legenda Partizana ovom izjavom o Hrvatskoj ozbiljno će naljutiti Srbe, neće mu to oprostiti

Legendarni nogometaš Partizana Ivica Iliev gostovao je u Denis podcastu gdje je između ostalog pričao o HNL-u, usporedbi Hrvatske i Srbije te igračkoj karijeri u kojoj je nastupao u Bundesligi, Seriji A, grčkoj i poljskoj ligi, te jedno vrijeme za tadašnju reprezentaciju Srbije i Crne Gore.

- Ako govorimo o imenima, slažem se da smo u jednom razdoblju, osobito prije sedam, osam godina, imali gotovo jednak broj velikih zvijezda. Glavni problem srpskog nogometa bio je to što su naše zvijezde uglavnom bili obrambeni igrači, dok su vaše zvijezde bile ofenzivci. A razliku u nogometu ipak stvaraju ofenzivni igrači. To je, barem po mom mišljenju, ključno objašnjenje zašto je hrvatska reprezentacija postizala uspjehe, a naša nije. Jer kad god bismo došli do tih ključnih utakmica, u napadu nismo imali kapacitet odgovoriti zahtjevima najviše razine - izjavio je Iliev.

- Ipak, moram reći da je od kraja devedesetih Hrvatska u nogometu gotovo neprekidno uspješna. To je neki prepoznatljiv i ustaljen način funkcioniranja. Mi, s druge strane, nikada nismo ostvarili neki veći rezultat koji bi stabilizirao situaciju unutar našeg nogometa. Neprestano se nešto traži, stalno se nešto čeka, živci su tanki i svako malo iskakanje koristi se za napad, za unošenje negativne energije - rekao je bivši srpski nogometaš.