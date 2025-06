Veliki preokret za giganta i Hrvata koji su izbačeni u drugu ligu! Konačno su dobili odlične vijesti

Došla su teška vremena za navijače francuskog velikana Lyona, no nakon mora loših vijesti za njihov klub, napokon se imaju čemu radovati. Prije nekoliko dana, vijest da je Lyon ispao u niži rang natjecanja šokirala je cijelu nogometnu Europu, mnogi su mislili kako je riječ o lošoj šali.

Kultni francuski klub natjecat će se u Ligue 2 od sljedeće sezone, nakon odluke Nacionalnog direktorata za kontrolu i upravljanje. Razlog izbacivanja su veliki dugovi u kojima se ovaj klub nalazi, a koji iznose preko 500 milijuna eura, lavovi nisu uspjeli uvjeriti francuski savez kako će moći normalno poslovati u budućnosti.

Lyon je prošle sezone završio na 5. mjestu Ligue 1 i tako osigurao mjesto u Europskoj ligi sljedeće sezone. Nakon što su izbačeni iz Ligue 1, pojavila se još jedna loša vijest za njih, a to je da neće moći igrati ni u Europskoj ligi, što se tada činilo kao potpuna katastrofa za slavni klub.

No, kako izvještava Foot Mercato, sada je došlo do velikog preokreta, naime objavili su da će Lyon i dalje moći igrati u Europskoj ligi. Lyon će sljedeće sezone istovremeno igrati u Ligue 2 i Europskoj ligi, a to je vijest koja će sigurno razveseliti navijače francuskog kluba, kojima posljednjih dana nije bilo lako. Lavovi su inače u sedam navrata uspjeli osvojiti titulu prvaka Francuske, kao i pet puta nacionalni kup.