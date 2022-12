Legenda jugoslavenskog nogometa razočarana Srbijom, a za Hrvatsku kaže: Trebali su bolje i hrabrije

Legenda BiH nogometa i bivši izbornik tamošnje reprezentacije Mehmed Baždarević osvrnuo se na nastupe hrvatske i srpske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Podsjećamo, Srbi su ispali u skupini sa samo jednim osvojenim bodom, dok vatrene u petak čeka četvrtfinale s Brazilom.

Baždarević je razočaran je onim što je prikazala reprezentacija Srbije, koja je po njegovom mišljenju mogla dogurati dalje, a vjeruje i da je Hrvatska mogla pružiti bolju, hrabriju partiju protiv Japana, bez da u tom susretu okuša sreću u jedanaestercima, prenosi Fena.

Na pitanje tko je favorit za naslov, Baždarević je odgovorio:

- Brazil je vjerojatno najkompletnija reprezentacija na svim pozicijama i nije čudno da su dominantno dospjeli do ove faze takmičenja. Kvalitetom je tu negdje i Francuska koju očekuje težak duel protiv Engleza. Mislim da Englezima fali talenta ili da se bolje izrazim, fali im igrača koji u ovoj fazi takmičenja mogu preuzeti odgovornost i okrenuti susret u korist svoje ekipe.

Osvrnuo se i na momčad Argentine.

- Argentina ima mnogo talenta u ekipi, ali mislim da se treba manje oslanjati na Messija. On bi se također trebao više posvetiti kolektivu i prilagoditi svoju igru timskoj ako želi odvesti svoju zemlju do titule prvaka. Naravno, on je takav kalibar igrača koji u svakom trenutku može učiniti nešto što može preokrenuti susret u korist Argentine - zaključio je Baždarević.