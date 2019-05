Legenda je našeg nogometa, a iznenadit čime se sada bavi!

Nekadašnji trener nogometaša Šibenika (u dva navrata), Osijeka, Rijeke, Marsonije, Posušja, Hrvatskog dragovoljca, Zagreba, Splita..., 53-godišnji Splićanin Vjekoslav Lokica, privremeno je promijenio sport i spletom okolnosti postao trener – košarkašica.

Naime, Lokica je protekli vikend na splitskim Gripama vodio ekipu svoje supruge KAŽL (Košarkaška akademija Žane Lelas) u susretu sa zagrebačkom Folkom Borovje i pobijedio sa 74:58.

Bila je to utakmica doigravanja za naslov prvaka Druge lige i popunu Prve ženske lige, kojoj je prisustvovala i naša NBA zvijezda Dario Šarić, čija sestra Dana igra za Borovje. U toj je utakmici, postigavši 16 koševa, bila najefikasnija igračica Borovja.

Nije imao tko voditi

– Supruga Žana ima obveze kao izbornica selekcije do 16 godina, naš prvi trener Beram je u SAD-u gdje radi s Draganom Benderom, pa nije imao tko drugi voditi sastav. No, nije to bilo nešto novo za mene, već sam vodio košarkašice u nekoliko utakmica mlađih kategorija – kaže Vjekoslav Lokica, koji obnaša funkciju predsjednika KAŽL-a od njegova osnivanja 2016. godine.

Kako se temperamentni Splićanin Lokica snašao na klupi košarkašica?

– Vodio sam ekipu kao predstavnik kluba, pa nisam previše skakao s klupe, ni stajao i dovikivao uz aut-crtu. Ajde, morao sam koji put ustati i dati neki savjet, ali dogovarali smo se uglavnom u time-outovima. Mene te djevojke dobro poznaju, ionako sam na svakom njihovu treningu, pa se vrlo dobro razumijemo. Ma one su mi lijek za dušu! – nastavlja Lokica.

Simpatična je družina splitski KAŽL, sve odreda mlade djevojke između kadetske i juniorske dobi. Najstarija članica prve petorke u toj utakmici bila je Nina Buljubašić rođena 2001. godine, uz nju Lana Bešlić (2005.), zatim sestra Hajdukova vezista Darka Nejašmića, Vivian Nejašmić (2004. godište), Nikolina Pavić (2002.) i Nela Ljubić (2003.). Inače, u toj ekipi nastupa i Nika Lokica, 15-godišnja kći Vjekoslava Lokice i Žane Lelas, reprezentativka Hrvatske do 16 godina.

Žana Lelas (48) je pak jedna od najpoznatijih hrvatskih košarkašica u povijesti, osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

– Mi smo klub koji funkcionira praktički bez ikakve financijske pomoći Grada, sponzora... Financiramo se iz članarina, pomažu nam i roditelji, pa je logično da naša najbolja djeca prelaze u KK Split, koji nam ustupa dvoranu na Gripama. Trenutačno u mlađim kategorijama KK Split nastupa 10-15 dječaka koji su bili kod nas – nastavlja svoju priču Vjekoslav Lokica.

Doigravanje s Požežankama

Košarkašice KAŽL-a bilježe pak sjajne rezultate u mlađim kategorijama; primjerice kadetkinje su druge u Hrvatskoj. Seniorkama, koje privremeno vodi Lokica, pak predstoji utakmica u kojoj im za prvo mjesto treba pobjeda od 20 koševa prednosti nad ekipom FSV-a (Flumen Sancti Viti) iz Rijeke. Nemoguća misija.

– Vodit ću ekipu i u toj utakmici, u kojoj su Riječanke ipak favoritkinje jer su se znatno pojačale. Mi ćemo pak u doigravanje za Prvu ligu s Plamenom iz Požege – nastavlja Lokica.

Sjećate li se kada ste posljednji put vodili neku momčad kao nogometni trener?

– Sjećam se, ha-ha, prije točno dvije godine u Kini, momčad kineskog kluba Meizhou Hakka, a u Hrvatskoj ligi u prosincu 2016. godine momčad Splita u utakmici s Lokomotivom. Priznajem, zaželio sam se posla, imao sam čak i neke ponude, posljednju nedavno iz Singapura, ali sve sam odbio budući da se u Mimicama brinem za bolesnu majku – zaključio je Lokica.