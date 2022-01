LeBron odigrao svoju 1336. NBA utakmicu i preskočio Paytona, Dončić se oporavio od koronavirusa

Košarkaši Los Angeles Lakersa pobijedili su Minnesota Timberwolvese sa 108-103, a LeBron James je odigrao svoju 1336. NBA utakmicu, pretekavši Garyja Paytona na 16. mjestu ljestvice igrača s najviše nastupa.

Bila je to 19. pobjeda Lakersa ove sezone uz 19 poraza, dok je Minnesota na skoru 16-20.

"U posljednje vrijeme igramo dobru košarku. Čak i uz neke od izgubljenih utakmica koje smo imali, još uvijek idemo u pravom smjeru," kazao je James koji je utakmicu završio sa 26 koševa, sedam skokova i pet asistencija, a ovim učinkom je prekinuo niz od sedam susreta u kojima je postizao najmanje 30 koševa.

Malik Monk je dodao 22 koša, a Russell Westbrook 20 koševa, pet asistencija i tri skoka. U gostujućim redovima najefikasniji su bili Naz Reid sa 23 koša i 11 skokova, te Anthony Edwards sa 18 koševa i sedam skokova.

U najzanimljivijoj utakmici večeri Boston je na parketu svog TD Gardena nakon produžetaka pobijedio Orlando sa 116-111.

Gosti su četiri minute prije kraja vodili sa 96-82, da bi Boston serijom 18-4 izborio produžetak, a potom u dodanom vremenu slavio.

"Morali smo ovo dobiti, ne bi bilo dobro da smo izgubili," kazao je Jaylen Brown koji je sa 50 koševa i 11 skokova, što je njegov rekord karijere, predvodio Celticse. Dennis Schroder je dodao 21 koš i sedam asistencija, a Marcus Smart 17 koševa, te po sedam skokova i asistencija.

U gostujućoj ekipi Terrence Ross je upisao 33, a Gary Harris 23 koš. Boston sada ima 18 pobjeda i 19 poraza, a Orlando samo sedam pobjeda u 37 utakmica.

Dallas je na gostovanju porazio Oklahoma City Thunder sa 95-86 uz "double double" Luke Dončića koji je zaigrao prvi put nakon što je propustio 10 utakmica zbog ozljede i ulaska u zdravstveni protokol vezan uz koronavirus.

Dončić je završio utakmicu sa 14 koševa, 10 skokova i devet asistencija. Tim Hardaway i Marquese Chriss dodali su po 15 koševa za Dallas koji nakon 36 utakmica ima polovičan učinak.

Kod Oklahome, koja je na skoru 13-23, najefikasniji je bio Josh Giddey sa 17 koševa, 14 asistencija i 13 skokova.

Giddey je do svog prvog "triple-doublea" u karijeri stigao sa 19 godina, dva mjeseca i 23 danas postavši najmlađi igrač kojem je to uspjelo. Do sada je rekord držao LaMelo Ball koji je imao 19 godina, 10 mjeseci i 17 dana kada je ostvario "trostruko-dvostruki" učinak.