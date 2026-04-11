SERIE A

Vlašić ponovno odigrao cijelu utakmicu, Kulenović i Bradarić ušli s klupe

Serie A - Napoli v Torino
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 18:15

Nikola Vlašić je još jednom odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u igru u 75. minuti. Domagoj Bradarić je zaigrao za Veronu od 68. minute.

Torino je s 2-1 pobijedio Veronu, a Cagliari je s 1-0 svladao Cremonese u prve dvije utakmice subotnjeg programa talijanske Serie A.

Za 11. pobjedu Torina strijelci su bili Giovanni Simeone (6) i Cesare Casadei (50), dok je za Veronu jedini gol postigao Kieron Bowie (38). Postigli su domaći još jedan pogodak u 56. minuti, ali je Che Adams ostao bez njega, jer je VAR-om presuđeno zaleđe. 

Nikola Vlašić je još jednom odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u igru u 75. minuti. Domagoj Bradarić je zaigrao za Veronu od 68. minute.

Torino je s 39 bodova u sigurnoj zoni, na 12. mjestu, dok je Verona četvrtim uzastopnim porazom ostala na predzadnjem mjestu s 18 bodova i sve je bliže ispadanju u Serie B.

Pobjeda Cagliarija protiv Cremonesea mala je pomoć Veroni, jer je momčad iz Cremone tako ostala na devet bodova prednosti šest kola prije kraja.

Cagliari je zahvaljujući Sebastianu Espositu (63) došao do osme pobjede i sada je s 33 boda na 15. poziciji.

Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana.

U subotu su na rasporedu još dvije utakmice 32. kola: Milan - Udinese (18.00 sati) i Atalanta - Juventus (20.45).

Serie A - 32. kolo
Cagliari - Cremonese      1-0 (Esposito 63)
Torino - Verona           2-1 (Simeone 6, Casadei 50 / Bowie 38)
Milan - Udinese           (18.00)
Atalanta - Juventus       (20.45)
U nedjelju:
Genoa - Sassuolo          (12.30)
Parma - Napoli            (15.00)
Bologna - Lecce           (18.00)
Como - Inter              (20.45)
U ponedjeljak:
Fiorentina - Lazio        (20.45)

Odigrano u petak:
Roma - Pisa               3-0 (Malen 3, 43, 52)

Ljestvica:
 1.  Inter       31  23   3   5  71-26   72
 2.  Napoli      31  20   5   6  47-30   65
 3.  Milan       31  18   9   4  47-24   63
 4.  Como        31  16  10   5  53-22   58
-------------------------------------------
 5.  Juventus    31  16   9   6  54-29   57
-------------------------------------------
 6.  Roma        32  18   3  11  45-28   57
-------------------------------------------
 7.  Atalanta    31  14  11   6  44-27   53
 8.  Bologna     31  13   6  12  40-37   45
 9.  Lazio       31  11  11   9  32-29   44
10.  Sassuolo    31  12   6  13  38-41   42
11.  Udinese     31  11   7  13  35-42   40
12.  Torino      32  11   6  15  37-54   39
13.  Parma       31   8  11  12  22-39   35
14.  Genoa       31   8   9  14  36-44   33
15.  Cagliari    32   8   9  15  33-44   33
16.  Fiorentina  31   7  11  13  36-44   32
17.  Cremonese   32   6   9  17  26-47   27
-------------------------------------------
18.  Lecce       31   7   6  18  21-43   27
19.  Verona      32   3   9  20  23-55   18
20.  Pisa        32   2  12  18  23-58   18
