Vlašić ponovno odigrao cijelu utakmicu, Kulenović i Bradarić ušli s klupe

Torino je s 2-1 pobijedio Veronu, a Cagliari je s 1-0 svladao Cremonese u prve dvije utakmice subotnjeg programa talijanske Serie A.

Za 11. pobjedu Torina strijelci su bili Giovanni Simeone (6) i Cesare Casadei (50), dok je za Veronu jedini gol postigao Kieron Bowie (38). Postigli su domaći još jedan pogodak u 56. minuti, ali je Che Adams ostao bez njega, jer je VAR-om presuđeno zaleđe.

Nikola Vlašić je još jednom odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u igru u 75. minuti. Domagoj Bradarić je zaigrao za Veronu od 68. minute.

Torino je s 39 bodova u sigurnoj zoni, na 12. mjestu, dok je Verona četvrtim uzastopnim porazom ostala na predzadnjem mjestu s 18 bodova i sve je bliže ispadanju u Serie B.

Pobjeda Cagliarija protiv Cremonesea mala je pomoć Veroni, jer je momčad iz Cremone tako ostala na devet bodova prednosti šest kola prije kraja.

Cagliari je zahvaljujući Sebastianu Espositu (63) došao do osme pobjede i sada je s 33 boda na 15. poziciji.

Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana.

U subotu su na rasporedu još dvije utakmice 32. kola: Milan - Udinese (18.00 sati) i Atalanta - Juventus (20.45).

Serie A - 32. kolo Cagliari - Cremonese 1-0 (Esposito 63) Torino - Verona 2-1 (Simeone 6, Casadei 50 / Bowie 38) Milan - Udinese (18.00) Atalanta - Juventus (20.45) U nedjelju: Genoa - Sassuolo (12.30) Parma - Napoli (15.00) Bologna - Lecce (18.00) Como - Inter (20.45) U ponedjeljak: Fiorentina - Lazio (20.45) Odigrano u petak: Roma - Pisa 3-0 (Malen 3, 43, 52) Ljestvica: 1. Inter 31 23 3 5 71-26 72 2. Napoli 31 20 5 6 47-30 65 3. Milan 31 18 9 4 47-24 63 4. Como 31 16 10 5 53-22 58 ------------------------------------------- 5. Juventus 31 16 9 6 54-29 57 ------------------------------------------- 6. Roma 32 18 3 11 45-28 57 ------------------------------------------- 7. Atalanta 31 14 11 6 44-27 53 8. Bologna 31 13 6 12 40-37 45 9. Lazio 31 11 11 9 32-29 44 10. Sassuolo 31 12 6 13 38-41 42 11. Udinese 31 11 7 13 35-42 40 12. Torino 32 11 6 15 37-54 39 13. Parma 31 8 11 12 22-39 35 14. Genoa 31 8 9 14 36-44 33 15. Cagliari 32 8 9 15 33-44 33 16. Fiorentina 31 7 11 13 36-44 32 17. Cremonese 32 6 9 17 26-47 27 ------------------------------------------- 18. Lecce 31 7 6 18 21-43 27 19. Verona 32 3 9 20 23-55 18 20. Pisa 32 2 12 18 23-58 18