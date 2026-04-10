VIDEO Pogledajte kako su se navijači Partizana emotivno oprostili od legendarnog Vujoševića

Sve utakmice Eurolige započele su minutom šutnje u čast preminulog legendarnog Duška Vujoševića, koji je u srijedu preminuo nakon teške bolesti. Očekivalo se da će se navijači Partizana na poseban način oprostiti od svoje legende, a to su i učinili.

Prvo je organiziran upis u knjigu žalosti, kojem se odazvao velik broj navijača i poštovatelja njegova lika i djela. Uvod u susret sa Žalgirisom bio je vrlo emotivan, a nakon minute šutnje na parket su bačene ruže.

Tribine su potom u tišini i bez glazbene pratnje odale počast, uz snažne ovacije i emotivnu atmosferu u dvorani. Video pogledajte OVDJE.