Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRDIO

LeBron James neće igrati na OI 2028, i Curry sumnja

NBA: All Star Game-Team Durant at Team LeBron
David Richard/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 21:33

"Zadovoljan sam sa svoje četiri olimpijske medalje.Već znate moj odgovor", rekao je 40-godišnji James. "Gledat ću, neću igrati."

Govoreći u podcastu "Mind the Game", NBA velikan LeBron James rekao je da ne planira igrati za Sjedinjene Države na Olimpijskim igrama 2028. u svom trenutnom prebivalištu, Los Angelesu.

"Zadovoljan sam sa svoje četiri olimpijske medalje.Već znate moj odgovor", rekao je 40-godišnji James. "Gledat ću, neću igrati."

Nesumnjivo će imati mjesto u prvom redu na košarkaškom natjecanju u Inglewoodu tijekom Olimpijskih igara. Zvijezda Golden State Warriorsa Stephen Curry, koji također govori u podcastu, mogao bi sjediti s Jamesom.

Curry će imati 40 godina kada počnu Igre u Los Angelesu, a rekao je da ne očekuje da će drugi put nastupiti na Olimpijskim igrama.

"Ako Bog da, još uvijek imam izbor i fizičku opciju gdje bih mogao utjecati na momčad", rekao je Curry. "Nikad ne reci nikad, ali jako sumnjam. Jako sumnjam."

James se bliži svom debiju ove sezonu s Los Angeles Lakersima nakon što je bio izvan terena zbog išijasa. Osvojio je brončanu medalju na Igrama 2004., a zlata je osvojio 2008., 2012. i 2024. godine.Curry nije igrao na Olimpijskim igrama do 2024. u Parizu, a nije igrao na prethodnim igrama zbog ozljeda ili dugog doigravanja s Golden Stateom.

Curry je bio ključan za osvajanje pete uzastopne zlatne medalje Sjedinjenih Država 2024. u Parizu. U prosjeku je postizao 14,8 poena, 3,2 skoka i 2.5 asistencije. 
Ključne riječi
Steph Curry LeBron James

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja