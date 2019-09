Lea i Saška grabe prema svjetskom vrhu

S 35 godina na leđima zagrebačka tenisačica Ana Vrljić odlučila je reći zbogom profesionalnom tenisu. Osam sezona provela je u Top 250 svjetskog ženskog tenisa, u kolovozu 2013. dogurala je i do 180. mjesta, osvojila je 15 turnira niže razine (11 u paru, četiri pojedinačno), a sad je, nakon 17 godina igračke karijere, odlučila okrenuti novu stranicu u životu. Ubuduće će se baviti trenerskim poslom...

Ruše svoje najbolje plasmane

Svaki je odlazak pomalo tužan, ali za sudbinu hrvatskog ženskog tenisa ne treba strahovati. Ne samo da imamo Petru Martić (28) i Donnu Vekić (23) koje kao zapete puške očekuju ulazak u Top 20 svjetskog tenisa, nego su tu i oporavljenica Ana Konjuh (21), koja je već bila u Top 20, pa iznimno talentirana Jana Fett (22), za koju smo uvjereni da će se vratiti u Top 100, pa Tereza Mrdeža (28), Tena Lukas (24)...

No ovom prigodom želimo skrenuti pozornost na naše najmlađe lavice: 19-godišnju Leu Bošković i godinu dana mlađu Oleksandru Olijnikovu, Hrvaticu ukrajinskih korijena. Svi im stručnjaci predviđaju lijepu budućnost, a one su to dokazale i dosadašnjim rezultatima.

I jedna i druga iz tjedna u tjedan ruše svoje najbolje plasmane, a tako će jamačno biti i nakon ovog tjedna koji je Zagrepčanku Leu u potrazi za novim bodovima odveo u rumunjski Arad, a novopečenu Istranku Sašku u kineski Anning. Bošković je u ovom trenutku 317. na WTA listi, a Olijnikova 664., no razmjeri njihova potencijala najbolje se vide kad pogledamo njihov plasman u poretku tenisačica do 20 godina. U toj konkurenciji Lea je 30., a Saška 88. na svijetu (najbolja je Kanađanka Bianca Andreescu).

Leu će izbornik teško zaobići

Olijnikova je prošli tjedan u Anningu igrala finale u pojedinačnoj konkurenciji (poraz od Kazahstanke Kulambajeve), a Bošković osvojila turnir u parovima u češkom Frýdek-Místeku. Lei je to četvrti naslov u parovima, a toliko ih je osvojila i u pojedinačnoj konkurenciji, što znači da u njoj dobivamo jednu univerzalnu tenisačicu koja podjednako uspješno može igrati i u singlu i u dublu. Zbog toga će Leu teško zaobići bilo koji budući izbornik hrvatske Fed kup reprezentacije, a ona je u nacionalnoj vrsti već i postigla značajne rezultate. Prošle je godine na turniru Euroafričke zone u Tallinnu pobijedila Slovenku Kaju Juvan i Šveđanku Corneliu Lister, a izgubila je tek od Mađarice Dalme Galfi (5:7 u trećem setu).