Milanovićev sin otkrio koji mu je cilj postavio otac: 'Ušao je u sobu i rekao mi ovo... Drugačije nema smisla'

Hrvatski hrvač Marko Milanović, sin predsjednika Republike Hrvatske vrlo je uspješan u svojoj sportskoj karijeri. Nedavno je ostvario impresivan povratak na međunarodnu scenu, osvojivši prvo mjesto na prestižnom UWV turniru TOR Masters, održanom u Danskoj.

Također, nedavno je gostovao na emisiji Podcast Inkubatora. Dotaknuo se odnosa s ocem i njegovog stava prema hrvanju. "Kao malom mi je ušao u sobu, trenirao sam hrvanje, krenula je i reprezentacija. Ušao mi je u sobu navečer, provirio kroz vrata", započeo je.

"Pitao me idem li spavati, bilo je neko sportsko vrijeme za spavanje. 'Vidiš, vidiš, discipliniran si', kaže pa pita: 'Što ti misliš s tim sportom?' Odgovorio sam da se mislim baviti s tim, a on mi je rekao: 'Dobro, bavi se onda da budeš olimpijski prvak, nemoj drugačije. Sazrjet ćeš još, nema se smisla drugačije baviti time. To je takav sport...'"