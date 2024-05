Kultni talijanski klub i Hrvat slave. Izborili su povratak u Serie A nakon 2021. godine

NASLJEDNIK U MADRIDU

Turski supertalent otkrio koliko poštuje Modrića: Ne mogu ga zvati imenom. Zbog njega sam u Realu

"Svi me zovu Abi, a ne znaju što to znači. Iznenadim se kada me Modrić tako zove", rekao je Arda Güler o svome nadimku u svlačionici Real Madrida, koji na turskom znači "brat"