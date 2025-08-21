Kultni klub je na rubu! Za spas od financijskog kraha imaju 24 sata, dužni su golem iznos

Vrijeme neumoljivo curi za nogometni ponos Slavonskog Broda. Pred klubom koji je desetljećima bio rasadnik hrvatskih reprezentativaca i simbol sportske tradicije regije ostao je samo jedan dan da spriječi konačan slom. Ako se u roku od 24 sata ne skupi 50.000 eura za podmirenje dospjelih dugova prema bivšim igračima, posljedice bi mogle biti pogubne – stečajni postupak, brisanje iz natjecanja i novi početak iz najnižeg, županijskog ranga. Bio bi to tragičan kraj kluba koji je hrvatskom nogometu dao imena poput Ivice Olića i Marija Mandžukića.

Dramatično pismo Uprave

Takav crni scenarij postao je realnost nakon što je Fifa zbog neispunjenih obveza uvela zabranu registracije novih igrača. Time je klubu onemogućeno formirati momčad za novu sezonu, što je stvorilo gotovo bezizlaznu situaciju. Predsjednik Nikola Mostarkić odlučio je tada povući posljednji potez – javno je, putem emotivnog pisma, pozvao na mobilizaciju svih Brođana, Slavonaca, poduzetnika i političkih struktura.

U pismu je precizirao kako su dugovi rezultat prijašnjih uprava, a ne aktualnog vodstva. Fifine presude u korist bivših igrača Darija Damjanovića (3600 eura), Demira Pece (25.000 eura) i Harisa Dilavera (20.000 eura) postale su pravomoćne, a s kamatama i poreznim davanjima ukupni iznos dosegnuo je 50.000 eura. Klub je pokušao dogovoriti nagodbu nudeći odmah isplatu 40 posto iznosa i ostatak u ratama, ali vjerovnici nisu prihvatili kompromis.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku

Najviše pozornosti izazvala je Mostarkićeva ispovijest o osobnim ulaganjima. Njegova tvrtka Euro-stan i povezana poduzeća, uz njegov privatni angažman, već su ove godine u klub uložili 300.000 eura, plus dodatnih 100.000 eura pozajmica. U prethodne dvije godine predsjednik tvrdi da je iz vlastitog džepa u Marsoniju uložio više od 1,2 milijuna eura. Pa ipak, i takvi iznosi nisu dovoljni. Za natjecanje u Trećoj NL potreban je godišnji budžet od 700.000 eura, a u blagajni zjapi manjak od 300.000 eura koje sadašnja uprava više ne može pokriti.

Najdojmljiviji je bio njegov apel upućen lokalnom gospodarstvu:

”Gdje su danas velike tvrtke Slavonije? Gdje je Đuro Đaković, gdje su poduzeća Brodsko-posavske županije, gdje su tvornice koje su nekada bile ponos Broda i Slavonije? Ako sam ja, čovjek iz Sibinja, koji je 1984. čuvao koze, mogao stvoriti i uložiti ovoliko – gdje ste vi, koji ste naslijedili hale, zemljišta i privilegije? Ako sam ja, mali čovjek, mogao – onda je red da vidim i velike.”

Poruka je odjeknula među navijačima, ali i podsjetila na simboliku koju Marsonia nosi. Klub nije privatni projekt, nego zajedničko nasljeđe generacija, institucija i same zajednice. Brodski stadion godinama je bio poligon na kojem su stasali nogometaši svjetskog kalibra, a njihovi uspjesi i danas predstavljaju identitet grada. Današnja kriza samo je nastavak niza problema. Klub je nedavno izgubio licencu za natjecanje u Drugoj nogometnoj ligi. Iako je sportski osigurao ostanak, za “zelenim stolom” doživio je poraz. Financijski kriteriji nisu ispunjeni pa je administrativno spušten u niži rang.

Zajedništvo ili kraj

Još 15. svibnja Trgovački sud u Osijeku otvorio je predstečajni postupak zbog blokiranog računa u trajanju od 50 dana i evidentiranog duga od više od 80.000 eura. Ročište za ispitivanje tražbina vjerovnika zakazano je za 10. rujna, što dodatno otežava ionako napetu situaciju.

Da bi se izbjegla konačna propast, uprava je objavila broj žiro računa (HR5741240031170005361, Kentbank d.d.) za donacije. Svaka uplata, ma koliko mala, može pridonijeti opstanku kluba. Njegova sudbina sada je u rukama zajednice.

Za Slavonski Brod i cijelu Slavoniju ovo nije samo pitanje sporta nego i identiteta. Marsonia je desetljećima bila jedan od rijetkih simbola prepoznatljivosti regije, mjesto zajedništva i ponosa. Njezino eventualno gašenje značilo bi mnogo više od gubitka natjecateljskog statusa – bio bi to udarac na kolektivno pamćenje i sportski ponos grada.

Hoće li se pronaći dovoljno solidarnosti i odgovornosti da se povijesni klub spasi, znat će se vrlo brzo. Ili će zajedništvo Brođana i Slavonaca iznjedriti novo poglavlje klupske povijesti – ili će pravni mehanizmi ugasiti jednu od najvažnijih sportskih priča istočne Hrvatske. Kako je u svom apelu zaključio Mostarkić: “Ili zajedništvo i nova Marsonia – ili zakonski kraj jednog legendarnog kluba.”