Teško oboljela legenda borit će se do kraja: 'Nisam izgubio nadu, nikad neću odustati'

Umirovljena zvijezda NFL-a, 56-godišnji Brett Favre, putem društvenih mreža uvjerio je obožavatelje da se ne predaje u borbi s Parkinsonovom bolešću nakon što su komentari koje je iznio u svojem podcastu "4th and Favre" potaknuli glasine da je digao ruke od svega. "Hvala svima na vašim molitvama i brizi, no suprotno izvještajima, nisam odustao od nade u svojoj borbi s Parkinsonom!", poručio je Favre u objavi na platformi X u srijedu. "Nisam siguran odakle je to došlo, ali kao što nikada nisam odustajao na terenu, neću ni sada početi. Molim se da će se jednog dana pronaći lijek i cijenim vas sve", dodao je. Svoje je stavove ponovio i za TMZ u intervjuu istog dana, rekavši: "Apsolutno nisam odustao i borim se do kraja. Da, bolest je napredovala malo brže nego što sam se nadao u ovom trenutku, ali iznimno sam zahvalan i blagoslovljen!!!"

Thank you everyone for your prayers and concerns, but contrary to reports, I have not given up hope in my battle with Parkinson’s!



Not sure where this came from — but just like I never gave up on the gridiron —not going to start now.



I pray there will be a cure one day and I… — Brett Favre (@BrettFavre) January 7, 2026

Njegova reakcija uslijedila je gotovo tjedan dana nakon što je bivši quarterback Green Bay Packersa objavio najnoviju epizodu svojeg podcasta, u kojoj je raspravljao o napretku bolesti od postavljanja dijagnoze. Prema Mayo Clinic, Parkinsonova bolest je poremećaj mozga koji utječe na živčani sustav, uzrokujući nekontrolirane fizičke pokrete poput drhtanja, a također otežava i govor. Favre je otkrio kako ima "vrlo malo drhtanja", te da se ono uglavnom javlja kada se osjeća "umorno, uglavnom pred kraj dana". Također je napomenuo da ga najviše muče "ukočenost i krutost" te je rekao da mu je kognitivno pamćenje za sada "u redu".

"Kao što dobro znate, lijeka nema", podijelio je Favre u podcastu. "S vremena na vrijeme čujem: 'Pa, pet godina nas dijeli od lijeka'. Znate, nadam se da je tako. Stvarno se nadam. Ali ne zadržavam dah", rekao je. Bivši sportaš zatim je spomenuo i druge zvijezde kojima je dijagnosticirana Parkinsonova bolest i koje su "postavile visoku ljestvicu" u liječenju, uključujući Michaela J. Foxa i Muhammada Alija, dodavši: "Siguran sam da su, kad im je dijagnosticirana, mislili: 'Pa, za pet godina će imati lijek. Bit ću dobro'", rekao je Favre. "No, to nije slučaj. Dakle, optimističan sam, ali opet, ne zadržavam dah."

Upravo su ti komentari potaknuli lavinu objava na društvenim mrežama i članaka koji su sugerirali da je Favre "odustao". Društveno poznata osoba Dov Kleiman podijelila je objavu na platformi X koja je prikupila više od 2.5 milijuna pregleda: "Srcedrapajuće: Legendarni Brett Favre kaže da je odustao od nade dok se bori s Parkinsonovom bolešću", stajalo je u objavi. O tim je događajima izvijestio i magazin PEOPLE, koji je kasnije prenio i Favreov demantij.

Heartbreaking: The legendary Brett Favre says he has GIVEN UP HOPE as he battles Parkinson’s disease.



Brett has stiffness on his right side, difficulty swallowing, and deals with terrible tremors daily.



Favre's health is declining rapidly at only 55 years old.



Praying for him… pic.twitter.com/OokiwlQ67U — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 7, 2026

Podsjetimo, Favre je prethodno otkrio svoju dijagnozu u rujnu 2024. godine tijekom ispitivanja pred Kongresom u vezi s tužbom protiv njega. Tužba je tvrdila da su on i deseci drugih uzeli novac namijenjen socijalnim programima i umjesto toga ga stavili u džep za osobnu upotrebu. "Nažalost, izgubio sam i ulaganje u tvrtku za koju sam vjerovao da razvija revolucionarni lijek za potres mozga za koji sam mislio da će pomoći drugima, a siguran sam da ćete razumjeti zašto je za mene prekasno, jer mi je nedavno dijagnosticiran Parkinson", navodno je tada rekao bivši nogometaš pred zakonodavcima, prema izvještajima NBC Newsa, ESPN-a i Fox Newsa.