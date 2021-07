Krznar radi promjene u sastavu za susret koji nismo gledali sedam godina

Prvi put nakon 2014. godine u Prvoj HNL susreću se Hrvatski dragovoljac i Dinamo, taj posljednji susret u Maksimiru završio je s 5:0 pobjedom plavih, Duje Čop, koji je sada ponovno u Dinamu, Pavičić, Soudani, Halilović i Husejinović bili su tada ‘krvnici’ susjedima iz Sigeta.

3:0 za plave za zelenim stolom

No, za svog boravka u prvoj ligi bilo je i utakmica u kojima su se plavi znali poskliznuti, u 25 međusobnih susreta Dinamo je upisao 19 pobjeda, dvaput je izgubio, a četiri su susreta završila bez pobjednika. Jednu od 19 pobjeda plavi su upisali za zelenim stolom, izuzetno jak Dinamo, tada Croatia, nije u Velikoj Gorici, gdje su Sigećani bili domaćini, uspijevao postići pogodak, a onda je sudac Darko Cvitković dosudio jedanaesterac u 72. minuti. To se nikako nije svidjelo igraču Hrvatskog dragovoljca Robertu Lončaru, koji je udario Cvitkovića pa je utakmica prekinuta, a plavima je pripala 3:0 pobjeda. Za Dinamo su, među ostalima, tada igrali Ladić, Šimić Jurić, Marić, Jurčić, Mujčin, Cvitanović, Viduka, a i današnji trener plavih Damir Krznar.

A i u prvoj utakmici Dragovoljca u Prvoj HNL 2014. godine igrao je Krznar za Dinamo, plavi su tada slavili s 1:0.

– Sjećam se te utakmice, bilo je jako tvrdo, ali s njima su u to vrijeme utakmice bile teške, imali su puno dobrih igrača – prisjetio se Damir Krznar.

U današnji susret Dinama i Hrvatskog dragovoljca ulaze kao ‘ranjenici’, kao momčadi koje su u prvenstvo ušle s porazima. Možda pobjeda Istre u Puli nad momčadi iz Sigeta i nije nekakvo iznenađenje, ali veliko je napravio Slaven Belupo s 2:0 slavljem u Maksimiru. Iako je danas domaćin, sada u Kranjčevićevoj ulici, Hrvatski dragovoljac baš i ne ide na suparnika na kojem će se lako vaditi. Možda bi bilo lakše da Dinamo nije startao tim spomenutim porazom, ovako će apsolutno mobilizirani plavi ući u taj susret i tražiti početak pobjeda u domaćem prvenstvu. Zasad su plavi bolji u Europi, u tri susreta imaju tri pobjede.

Bez kapetana Ademija

– Dogodila nam se, neću reći nesreća, nego loša utakmica protiv Slavena Belupa i sigurno si ne možemo dopusti još jedan kiks. Protiv Hrvatskog dragovoljca moramo pristupiti izuzetno ozbiljno i profesionalno, pokušati utakmicu što ranije riješiti. Povijest je pokazala da sve momčadi koje su ušle u prvu ligu imaju izuzetno velike motive, naglašeni borbeni stav, a to treba i nama. Treba nam pozitiva, trebaju nam dobri rezultati, a pobjedama se drži dobra atmosfera. Gledali smo utakmicu Dragovoljca u Puli, nije to bila utakmica kakvu bi sugerirao rezultat (3:1, nap. a.), imali su prilike, dobre kontranapade i moramo i na to pripaziti, ali vjerujem da ćemo mi voditi glavnu riječ – rekao je trener Dinama.

Protiv Omonije u utorak ozlijedili su se Arijan Ademi i Luka Ivanušec, odvezeni su s travnjaka. Ivanušecova je ozljeda blage prirode i on bi čak mogao konkurirati za sastav, no na Ademija trener Dinama neće moći računati neko vrijeme dok se ne sanira ozljeda mišića – sigurno će izgubiti pokoji tjedan. Probleme s listom osjetio je i Marko Tolić, Moharrami je igrao pola sata za drugu momčad protiv Karlovca – njega Krznar polako vraća u ritam tako da ni on neće konkurirati za današnji susret.

I još će procijeniti tko je od igrača osjetio veći zamor na utakmici s Omonijom tako da bi moglo biti još nekih promjena u momčadi plavih, ali ne više tako brojnih – neće ovaj put Krznar promijeniti osam igrača kao što je napravio nakon povratka s Islanda. Tada je za susret sa Slavenom Belupom promijenio osam igrača iz startne postave. Nakon tog poraza od Koprivničana bit će oprezniji.