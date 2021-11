Krznar nakon remija s Osijekom: Osjećaji su pomiješani, ne samo moji nego i svih igrača

Trener Dinama Damir Krznar i Osijeka Nenad Bjelica prokomentirali su današnji derbi u Maksimiru koji je završio 1:1.

- Izuzetno pomiješani osjećaji, ne samo moji nego i svih igrača. Bila je to utakmica koja je po svemu morala otići na našu stranu, ali to se ipak nije dogodilo. Rezultatski ne možemo biti zadovoljni neriješenim jer nismo nikad zadovoljni tim ishodom niti na jednom terenu, pogotovo na Maksimiru. Ono čime možemo biti zadovoljni je angažman momčadi od prve do zadnje minute. Primljeni pogodak u trenucima potpune dominacije nije nas poljuljao, ponovno smo imali ideju i igru, imali smo sve statističke brojke na našoj strani. Lopta jednostavno nije htjela u gol. Nakon izjednačenja imali smo još uvijek jedan impuls više mada smo bili umorni i potrošeni. S te strane mogu biti zadovoljan i čestitati igračima, ali rezultatom nikako ne - rekao je Krznar i dodao:

- Stvorili smo izuzetno puno šansi, ali nišanske sprave nisu bile na nivou, imali smo puno udaraca preko i pored gola. Vjerujem da je u tih 20-ak pokušaja još koji udarac išao u okvir gola da bi završio u mreži. Danas se to nažalost nije dogodilo, ali moramo ići dalje. Moramo pregristi i iz svega toga nešto naučiti. Dajemo puni gas dalje, nemamo vremena za očajavanje.

U kakvom su stanju Petković i Ademi?

- Bruno je raspoložen i raspoloživ, a Ademi je po planu dobio 15-20 minuta, trebat će mu vremena jer je bila velika pauza. Koristit će on te minute i vjerujemo kroz 2-3 utakmice da ćemo imati ponovno pravog Ademija, to će biti fantastično pojačanje za nas.

Na susret se osvrnuo i Bjelica.

- Mislim da je ovaj rezultat realan jer je Dinamo do te 80. minute imao pritisak i dosta dobre šanse. Mi smo tek kod prelaska na formaciju 5-4-1 postali opasni iz polukontre i kontre, pa i obrambeno stabilni. Prije toga, Dinamo je imao, početkom drugog poluvremena dvije izgledne šanse, pa i u prvom poluvremenu učestalo prijetio. Na kraju mislim da je ovo ipak realan ishod i mogu biti zadovoljan - rekao je Bjelica i dodao:

- Mislim da možemo svakako više i bolje. Možda je još uvijek kod naših igrača prevelik respekt prema Dinamu, kojega oni svakako i zaslužuju. Isto tako se pokazalo da se možemo nositi s njima, odigrati kvalitetnu utakmicu, treba se fokusirati na svakodnevni rad i pripremati za sljedeći susret. Ovaj je bod poticaj i nama i našim navijačima, vjerujem da će ih protiv Lokomotive biti u većem broju nego na prijašnjim dvobojima u Gradskom vrtu. Nadam se da će i vrijeme biti ljepše i da ćemo imati podršku kakvu smo imali ovaj puta u Maksimiru. Zahvaljujem im na tome jer nam je puno lakše igrati kada uz sebe imamo navijače. Na kraju, moglo je danas biti i bolje, ali ne možemo biti nezadovoljni s bodom.