UŽIVO Osijek vodi 1-0! Fiolić sjajnim pogotkom osigurao vodstvo gostima

TABLICA Info

U nikad napetijoj HNL sezoni, Dinamo trenutno drži treću poziciju na ljestvici sa 27 osvojenih bodova, ali i dvije utakmice manje, dok je Osijek drugi sa 30 bodova i utakmicom manje, s tim da je Osijek u zadnje tri utakmice upisao isto toliko pobjeda, dok Dinamo prolazi krizu. U posljednja tri susreta Modri su uspjeli svladati tek Goricu (2-0), dok su utakmici s Istrom podijelili bodove, a u zadnjem kolu iznenađujuće ostali bez sva tri boda protiv Lokomotive. Zbog toga je ova utakmica poseban ispit za trenera Damira Krznara. Ukoliko pobijedi kupit će si malo mira u kući, no u slučaju poraza sve su glasnija nagađanja o njegovom odlasku, a kao jedan od mogućih nasljednika već se spominje bivši trener Rijeke i slovenski izbornik Matjaž Kek.