Fantastičan potez Hrvata podijelio javnost: 'Arogantno ili kulerski?'

Kramarićeva četiri gola dortmundskoj Borussiji danas je jedna od glavnih tema njemačkih medija.

Hrvatski reprezentativac je odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri i osigurao svom Hoffenheimu nastup u Europskoj ligi.

U posljednjem kolu njemačke lige Andrej Kramarić je s četiri pogotka vodio svoju momčad do pobjede protiv žuto-crnih (4:0).

Uz sjajnu igru u Signal Iduna Parku hrvatski napadač je ispisao povijest.

Naime, Kramarić je prvi igrač u povijesti Bundeslige koji je u Dortmundu zabio četiri gola za gostujuću momčad.

Hrvat je postao i prvi igrač u povijesti Hoffenheima s četiri pogotka u jednoj utakmici njemačke lige.

Ove sezone ukupno zabio 12 golova za Hoffenheim. Hrvat je cijele sezone imao velikih problema s ozljedama, a najviše ga je mučilo koljeno, kasnije i gležanj.

No njemački su se mediji u nedjelju raspisali o načinu kako je Kramarić izveo jedanaesterac. Napadač Hoffenheima je pucao s bijele točke tako što u posljednjem trenutku pogledao unazad.

Učinio je to na sličan način kao što je nekoliko puta to isto napravio Liverpoolova igrač Firmino.

- Bit ću iskren, pucao sam bez gledanja. Palo mi je na pamet da to napravim kada smo poveli 3:0, poput Firmina - rekao je hrvatski napadač.

Kramarić je na Instagramu objavio svoju fotografiju na kojoj puca jedanaesterac i tagirao Brazilca: 'Strah? Ne'.

Andrej Kramaric scored a no-look penalty against Dortmund and shouted out former Hoffenheim player Roberto Firmino 🤝 pic.twitter.com/PclfkCZpF5 — B/R Football (@brfootball) June 27, 2020

Njemački Bild spominje Kramarićev način izvođenja najstrože kazne uz naslovom 'Arogantno ili kulerski?' Kramarić ismijao Borussiju penalom bez gledanja'.

I oni spominju Firmina, ali navode kako čak ni Brazilac nikada nije pucao jedanaesterac bez gledanja.

'Brazilski napadač Liverpoola poznat je po svojim golovima bez gledanja prema vratima, ali čak ni on nije izveo penal bez gledanja', piše Bild.

No bez obzira na to što Nijemci pišu činjenica je da se Hrvat proslavio zabivši četiri gola i to dortmundskoj Borussiji. Andrej Kramarić na svom Instagramu pohvali se svojim učinkom: 'POKER'.

A bivši vatreni Ivan Klasnić poručio mu je: 'Samo četiri gola? Sram te bilo'.

Ovih je dana stigla vijest kako će Klasnić nakon 13 godina borbe dobiti bitku s liječnicima zbog kojih je morao prekinuti svoju sjajnu karijeru