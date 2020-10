Dalić: Radije bih da smo 1:0 dobili, nego 2:1, opet smo promili gol...

Hrvatska je slavila protiv Švedske 2-1 na Maksimiru u Ligi nacija i tako upisala prve ovosezonske bodove u tome natjecanju. U prvom dijelu je Hrvatska izgledala nadmoćno, dok je u drugome pala. Ipak, veseli što je Zlatko Dalić isprobao formaciju u kojoj nije imao klasičnu špicu.

- Čestitam dečkima i svima onima koji su došli i kisnuli sat i pol vremena. Stvarali smo u prvom poluvremenu dobre situacije za gol, igrali smo visoki presing, onda pali. Na kraju moramo biti zadovoljni rezultatom - rekao je izbornik pa dodao:

- Visoki presing nam je trajao sat vremena, teško je bilo očekivati da će to biti tako cijelu utakmicu. Pola sata nismo bili baš kompaktni, popustili smo u trci i agresiji, a Švedska je to odmah iskoristia. To me ne može zadovoljiti, ali razumljivo je. Ispucali smo se puno u prvih sat vremena, istrčali smo se, preko 100 km... Možda ni ja nisam na vrijeme reagirao s izmjenama pa smo toliko padali - rekao je izbornik.

Ipak, na kraju ga je spasio ozljeđeni Kramarić

- Kramu gol ide, kad smo došli u taj 1-1 rezultat, stavili smo ga na teren, on je napravio svoje, ali moram pohvaliti i Perišića kako je dobar sprint odradio i dodao tu loptu Andreju - kazao je pa se osvrnuo na formaciju bez špice:

- Mi stalno igramo 4-2-3-1, htjeli smo to promijeniti. Imamo profil igrača za ovo što smo danas igrali, da imamo čvrst vezni red s četiri igrača da stvaraju prilike, dobro smo čuvali loptu, imali posjed, stvarali prilike za Perišića i Brekala. To je dosta dobro funkcioniralo, mislim da je obrana bila vrhunska prvih sat vremena. Probat ćemo i taj sistem, vraćat ćemo se i onom našem što nam je donijelo toliko dobroga...

Hoće li to igrati protiv Francuza?

- Vratit ćemo se tome protiv Francuza. Želim to pobijediti. Nismo bili lošiji, a izgubili smo u dvije utakmice, finale SP-a i ovo u Ligi nacija 4:2. Trebamo se spremiti, dati svoj maksimum. Morat ćemo korigirati neke stvari u ekipi, ali sve da bismo pobijedili.

Jedna ga stvar ipak muči:

- Kako mi pratimo druge momčadi, tako i oni prate nas. Brine me malo što su pali i što smo se jako potrošili. Radije bih da smo dobili 1-0, nego 2-1 jer smo primili taj jedan gol, ali vidjeli smo gdje nije dobro išlo - kaže izbornik i zaključuje:

- Dolaze nam svjetski prvaci, zadnje dvije utakmice smo izgubili 4-2, ali smo bili bolji. Morat ćemo se dobro postaviti, radit ćemo neke promjene, ne možemo mi za tri dana opet na ovako visokom nivou igrati. Bila nam je ovo bitna utkamica da ostanemo u toj elitnoj ligi. Treba nam još bodova, ali ovo je bitan korak.

O suđenju je samo kratko rekao:

- Nikad ne komentiram suđenje.

A kolegi Bevandi izbornik je čak otkrio zašto je promijenio outfit.

- Na početku utakmmice sam došao u odijelu, ali sam pokisao pa sam se presvukao u trenerku - kazao je Dalić.