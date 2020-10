Dalić otkrio: Imamo peh, ne igramo u normalnim uvjetima

Sjećate li se kada je hrvatska nogometna reprezentacija posljednji put nastupila u Maksimiru u službenoj utakmici? Davno, još u ožujku prošle godine, protiv Azerbajdžana, i iščupala pobjedu 2:1. Što se u međuvremenu u proteklih godinu i pol dogodilo u reprezentaciji i s reprezentacijom? Primjerice, Bruno Petković postao je stožerni, prvi i nedodirljivi napadač vatrenih.

Zatim, reprezentacija se napokon vratila u Split i u spektaklu svladala Mađarsku 3:0. Nedugo nakon toga Hrvatska je osigurala plasman na svoje šesto Europsko prvenstvo. Kao nagradu za taj pothvat, izbornik Dalić dobio je novi ugovor, do Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. I, ne tako davno, reprezentaciju je uzdrmao, ali ne i poljuljao ničim izazvani oproštaj Ivana Rakitića.

A znate li kada će Hrvatska sljedeći put nastupiti u Maksimiru? U studenome neće sigurno, jer gostuje kod Turaka u Istanbulu i kod Šveđana u Solni, a Portugalce dočekuje u Splitu. A dalje? To ne zna nitko; niti s kim će, niti gdje će igrati u pripremama za Euro 2021., ni u kvalifikacijama za SP 2022. Kada malo bolje razmislimo, možda su našoj Zlatnoj lopti Luki Modriću ove nedjelje sa Šveđanima i u srijedu s Francuzima ovo posljednji plesovi na rasklimanoj maksimirskoj pozornici...

Izbornik Zlatko Dalić nakon rujanskih poraza izjavio je kako će reprezentaciji ‘vratiti zajedništvo i kult’ nagrižene krahovima u Portu i Parizu. Istina, na tom putu izborniku se dogodio oproštaj jednoga od najboljih igrača u naponu snage, što sigurno nije korak k učvršćivanju kulta, no baš kad je sumnja u stabilnost, moć i snagu vatrenih bila na vrhuncu, odjednom se dogodila pobjeda u St. Gallenu.

Pobjeda kao antipod Rakitićevoj ‘najtežoj odluci u životu’ i golemoj sjeni skepticizma nadvijenom nad Dalićevim znanjem i autoritetom.

Kult je, dakle, preživio, i kulta će uvijek biti, sve dok se oko njega i dalje okuplja sve najbolje što hrvatski nogomet ima.

Taj neoskvrnuti kult i dalje u reprezentaciji drži Luku Modrića, genijalca i lidera koji ni u 36. godini ne pokazuje nijedan simptom odumiranja privrženosti momčadi koja ga proslavila i lansirala u orbitu. Taj kult učinio je na popularizaciji sporta, nogometa i nogometaša više nego ijedan klub, uostalom, taj je kult na ulice Zagreba jednom izveo pola milijuna ljudi. I taj kult ima više pristaša i simpatizera nego svi klubovi zajedno.

Ipak, zbog Luke, pa i svih njegovih suigrača, utakmica sa Švedskom naš je novi veliki finale i nova kušnja za Dalićev koncept kulta do kojega s pravom toliko drži.

Premda ona ne odlučuje o plasmanu na veliko natjecanje i ne nosi ogroman novac, premda ona ne određuje sudbinu izbornika, niti je presudna za status nekih igrača, ona će ipak oslikati stanje unutar reprezentacije, pa i odnos publike prema vatrenima.

A oni su, u kakvoj god formi bili, ne zaboravimo to - još uvijek svjetski doprvaci, brendirani kao svjetska nogometna velesila, i kao takvi ne zaslužuju ništa drugo nego - ovacije.

Izbornik Zlatko Dalić danas će 34. put voditi hrvatsku reprezentaciju. Suparnik je 18. selekcija sa svjetske ljestvice.

– Švedska je nakon Zlatana izgubila na kvaliteti, ali je dobila na kompaktnosti. Oni su agresivna i čvrsta momčad, a Berg im je glavni igrač. Forsberg dolazi iz drugog plana, a oba beka su im jako kvalitetna. Oni su protiv Francuza bili bolja momčad, imali su veći posjed lopte – naglasio je Dalić u najavi utakmice i nastavio:

– Moramo pokazati kvalitetu, snagu i energiju jer igramo doma. Šveđani su čvrsti i agresivni, teren će biti težak jer je najavljena kiša i nama to ne odgovara. Igraju dobar sustav 4-4-2, ali su kao i mi izgubili dvije utakmice Lige nacija na početku. Ova utakmica vjerojatno odlučuje o tome tko će ostati u elitnoj skupini Lige nacija. Vjerujem u našu pobjedu i da će Hrvatska biti prava.

Dalić voli isticati kako Hrvatska u njegovoj izborničkoj eri uvijek bira ili dobiva najjače suparnike.

– Nijedna reprezentacija na svijetu nije odigrala ovoliko utakmica protiv top 10 reprezentacija na svijetu kao Hrvatska. Mi smo rekli da ćemo isprobavati neke varijante, ali u takvim utakmicama protiv takvih protivnika nije lako isprobavati. Nemamo puno vremena, imamo dva-tri treninga i ne možemo uvoditi neke radikalne promjene. Znam da moramo pokušavati biti kvalitetniji, ali uvjeren sam da ćemo sve posložiti i da ćemo u ožujku u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo biti pravi – istaknuo je izbornik.

Današnja utakmica igrat će se u specifičnom ambijentu, pred polupraznim stadionom. U ambijentu nedostojnom svjetskih doprvaka, i nogometa uopće, s obzirom na vanjštinu i stanje maksimirskih kulisa.

– Sigurno da je ljepše igrati pred navijačima jer mislim da nogomet bez njih nema smisla. Sad će ih biti, ali najavljuje se kiša i to će biti problem jer igramo na stadionu kakvom igramo. Žao mi je što i dalje nismo to riješili i što nemamo uvjete da normalno igramo. To je peh, ali treba nam podrška navijača – zaključio je izbornik, koji je uoči Švedske ostao bez igrača koji je ove jeseni u najboljoj formi, ozlijeđenoga Kramarića.