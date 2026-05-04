Natjecateljica u popularnom kvizu pogriješila na sportskom pitanju za pola milijuna funti: Znate li vi odgovor?

Televizijski kviz 'Tko želi biti milijunaš' već dugo nozi titulu najpopularnijeg na svijetu. U skladu s tim, trenuci kada natjecatelji dođu blizu pobjede i nagrade od milijuna, pitanja često postaju omiljena tema među gledateljima. Takav slučaj dolazi i iz britanske inačice kviza gdje je natjecateljica nedavno pogriješila na 14. pitanju, onom za pola milijuna funti, a pitanje je došlo iz svijeta sporta.

"Prema Guinnesovoj knjizi rekorda, što je od navedenog tijekom službene utakmice ili meča putovalo brzinom većom od 260 milja na sat?" - glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori bili su loptica za badminton, loptica za stolni tenis, teniska loptica i hokejaški pak. Natjecateljica Jen nije bila sigurna pa je iskoristila džoker i nazvala svog oca.

Ni on nije bio siguran pa je Jen upotrijebila instinkt i odgovorila hokejaški pak, no taj je dogovor bio pogrešan. Ispostavilo se kako je riječ o loptici za badminton, a prema Guinnesovoj knjizi rekorda Danac Mads Pieler Kolding udario ju je brzinom od 426 km/h 10. siječnja 2017. u Bangaloreu.

Ovaj odgovor potaknuo je raspravu na društvenim mrežama budući da je većina gledatelja, kao i Jen, bila uvjerena da se radi o hokejaškom paku.