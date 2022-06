Kovačiću će se u Londonu pridružiti još jedan Hrvat? Među prvima je na listi želja

Nakon odlaska prvotimca Marcosa Alonsa, Chelsea intenzivno radi na dovođenju lijevog krilnog bočnog igrača. U londonskom prvoligašu važno im je imati još jednog igrača na toj poziciji osim Engleza Bena Chilwella koji u posljednje dvije godine često izostaje s terena zbog ozljeda.

Prva Tuchelova želja je bio Brightonov Španjolac Marc Cucurella, jedan od najboljih igrača lige na toj poziciji ove sezone. Međutim, Cucurella već pregovara s Manchester Cityjem i Chelsea ne može parirati financijama engleskog prvaka. Uostalom, cijena odštete za Cucurellu je oko 50 milijuna eura, što Chelsea u ovom trenutku ne namjerava izdvojiti za bočnog igrača.

Stoga se pojavila druga opcija. Football London navodi da je Tuchel ozbiljno zagrizao za hrvatskog reprezentativca Bornu Sosu koji se u zadnje tri godine isprofilirao u vrlo kvalitetnog napadačkog beka u dresu Stuttgarta.

Chelsea have Borna Sosa at their transfer list if they can do a deal for Marcos Alonso to Barcelona. ( @cfbayern ) pic.twitter.com/eUIVDCQ1Aa