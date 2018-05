Kovačić ovo nije ni sanjao kada je dolazio u Real

Mateo Kovačić u Real je stigao 2015. iz Intera u rekordnom transferu za nekog hrvatskog nogometaša od 31 milijun eura.

U prve dvije sezone s kraljevskim je klubom osvajao Ligu prvaka, a ove sezone ima priliku kompletirati hat-trick. Na tom putu stoji mu samo Liverpool koji će protiv kraljevskog kluba zaigrati u finalu u Kijevu u subotu.

- Kada sam dolazio u klub, ludo je bilo očekivati da ću svake godine igrati u finalu Lige prvaka - rekao je Kovačić pa dodao:

- Nisam mogao to zamisliti, ali to je realnost. Naporno radim da ostanem ovdje, svake godine osjećam se bolji, no još uvijek moram puno toga napraviti da budem bolji.

Kovačić je ove sezone odigrao 36 utakmica, te upisao tri asistencije.